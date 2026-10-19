Cómo usar el corrector naranja para disimular las ojeras oscuras después de los 50

El corrector naranja puede convertirse en un gran aliado del maquillaje después de los 50 años, especialmente cuando las ojeras tienen tonalidades azuladas o moradas que hacen que la mirada parezca cansada. Sin embargo, para conseguir un acabado natural, es importante elegir el subtono adecuado y aplicar el producto con moderación, ya que el exceso puede acumularse en las líneas de expresión. La clave está en preparar bien la piel, neutralizar únicamente las zonas más oscuras y combinar el corrector de color con uno del tono de tu rostro. Así puedes conseguir una mirada más luminosa sin necesidad de cubrir toda la zona con varias capas de maquillaje.

El secreto para una mirada más fresca está en cómo aplicas el corrector

Después de los 50, adaptar la técnica de maquillaje a las necesidades de la piel puede marcar una gran diferencia. De acuerdo con Maybelline, en lugar de buscar una cobertura muy alta, conviene priorizar la hidratación, las texturas ligeras y los movimientos suaves que permitan integrar los productos sin resaltar los pliegues naturales del contorno de ojos. Estos son los pasos que puedes seguir para aprovechar el corrector naranja y conseguir un resultado más uniforme, sin que la zona de las ojeras se vea pesada o acartonada.

