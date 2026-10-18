Pieles maduras: el tipo de sombras que pueden acentuar las líneas de expresión

El maquillaje puede realzar la mirada, pero elegir los productos adecuados es clave para conseguir un resultado favorecedor. En las pieles maduras, algunas sombras con brillo pueden destacar las líneas de expresión y hacer que los párpados parezcan más texturizados.

Esto no significa que debas renunciar a los acabados luminosos después de los 40. La clave está en conocer qué texturas funcionan mejor, cómo aplicarlas y qué alternativas permiten conseguir un maquillaje elegante sin endurecer la mirada.

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¿Cómo maquillar pieles maduras?

Para maquillar pieles maduras, es importante elegir productos ligeros que aporten luminosidad sin marcar las líneas de expresión. Antes de comenzar, hidrata bien el rostro para conseguir un acabado uniforme. En los ojos, combina sombras mate con tonos satinados sutiles para dar profundidad e iluminar la mirada. Evita aplicar demasiado producto y difumina los colores para suavizar las transiciones. Finalmente, utiliza una base de cobertura ligera y un rubor suave para lograr un aspecto fresco y natural.

¿Por qué las sombras con brillo pueden envejecer la mirada?

Las sombras con brillo pueden resaltar algunos signos de la edad cuando se aplican en zonas donde la piel presenta pliegues o líneas de expresión. Esto ocurre porque las partículas reflectantes captan la luz y pueden hacer más visible la textura del párpado, especialmente cuando se utilizan productos con acabado metálico intenso o purpurina.

Por este motivo, al maquillar las pieles maduras, conviene prestar atención a la textura de las sombras y a la forma de aplicarlas. Los acabados mate son una buena alternativa para aportar profundidad y definir la mirada sin destacar tanto los pliegues. Las sombras satinadas, por su parte, permiten conseguir un efecto luminoso más sutil.

Sin embargo, no es necesario dejar de utilizar productos brillantes después de los 40. El secreto está en reservarlos para zonas estratégicas, como el lagrimal o el centro del párpado móvil, donde pueden aportar luz sin recargar el maquillaje.

También es importante elegir tonos que armonicen con la piel y difuminar bien los productos para evitar contrastes demasiado marcados. Con estos cuidados, es posible conseguir una mirada luminosa y natural sin que el maquillaje acentúe innecesariamente las líneas de expresión.