La Granja VIP: Cómo ver EN VIVO el 24/7 GRATIS en la séptima semana del reality

Si quieres seguir cada detalle de lo que ocurre dentro de La Granja VIP, puedes hacerlo a través de la transmisión en vivo disponible en las plataformas oficiales de TV Azteca. Así podrás estar al tanto de las conversaciones, estrategias y momentos inesperados de los participantes, incluso cuando no se encuentran al aire las galas del reality show. Durante la séptima semana, existen alternativas gratuitas y de pago para seguir la convivencia de los granjeros. La opción que elijas dependerá de si buscas ver la señal en línea sin costo o prefieres acceder a una cobertura continua durante las 24 horas del día.

Sigue de cerca a los Granjeros con estas opciones de transmisión

Una de las alternativas para ver La Granja VIP en vivo es ingresar al sitio oficial de TV Azteca, donde se encuentra disponible la señal del programa. También puedes consultar la aplicación móvil oficial de la televisora para acceder desde tu teléfono o tablet.

Estas son las opciones para seguir el reality:



Sitio oficial de TV Azteca: puedes ingresar aquí directamente a la página de La Granja VIP en vivo para consultar la transmisión

puedes ingresar aquí directamente a Aplicación de TV Azteca: otra alternativa es descargar la aplicación oficial en tu dispositivo móvil y revisar las opciones de transmisión disponibles.

otra alternativa es descargar la aplicación oficial en tu dispositivo móvil y revisar las opciones de transmisión disponibles. Azteca Uno: las galas y los programas principales se transmiten por televisión abierta. De acuerdo con los horarios proporcionados, las emisiones de lunes a viernes comienzan a las 8:30 p. m., mientras que los domingos se transmiten a las 8:00 p. m.

las galas y los programas principales se transmiten por televisión abierta. De acuerdo con los horarios proporcionados, las emisiones de lunes a viernes comienzan a las 8:30 p. m., mientras que los domingos se transmiten a las 8:00 p. m. Disney+: si buscas seguir la convivencia de manera continua, la plataforma de streaming ofrece acceso a la cobertura 24/7 de La Granja VIP, de acuerdo con la disponibilidad del servicio.

¿Cuál es la diferencia entre ver las galas y el 24/7?

Las galas de televisión concentran los acontecimientos más importantes de la semana, como las nominaciones, los retos, las decisiones y las eliminaciones. En cambio, la transmisión 24/7 permite seguir buena parte de la convivencia cotidiana, incluidas las conversaciones entre los participantes y los conflictos que pueden influir en el desarrollo del juego. Por eso, si quieres conocer lo que sucede entre las emisiones principales, conviene revisar las opciones de transmisión en vivo y verificar sus condiciones de acceso. La disponibilidad de señales, los horarios y los requisitos de cada plataforma pueden cambiar durante la temporada.