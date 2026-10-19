Laura Bozzo enfrenta grave complicación de salud: reportan choque séptico y esto es lo que se espera dentro de las próximas horas

Recientemente Venga La Alegría tuvo acceso a información sobre el estado de salud de Laura Bozzo. De acuerdo con la información que presentó Elizabeth Curiel, basado en un documento médico, la conductora Peruana presenta un choque séptico, neumonía, un colapso pulmonal izquierdo, tiene lesiones en las paredes de los bronquios, hipertensión pulmonal, su corazón se encuentra crecido, presenta algunos quistes en los riñones y el hígado además de que se encuentra bajo ventilación mecánica. Por otro lado, también se reveló en este reporte que Laura Bozzo se encuentra intubada. Hasta el momento se espera que despierte tras reducir su sedación.

¿Qué se sabe del estado actual de salud de Laura Bozzo, hoy 19 de octubre?

De acuerdo con el reporte presentado por Elizabeth Curiel, jefa de información de Venga La Alegría, Laura Bozzo ya no cuenta con lesión abdominal, esto luego de que a la conductora le realizaran una cirugía en Acapulco para cerra una úlcera, sin embargo derivado de esto resultó una peritonitis que provocó infección en el estómago, a pesar de la exhaustiva limpieza a la que fue sometida, lo que dió como resultado un choque séptimo que actualmente presenta. Hasta el momento no hay más información.

Por otro lado, el pasado viernes el asistente de Laura Bozzo, Aarón Guerrero, compartió con al prensa que la conductora había estado evolucionando de forma positiva aunque aseguró que la salud de cualquier persona puede decaer. Por otro lado hizo enfásis en que el hospital en el que se encuentra Laura Bozzo cuenta con todo el equipo especializado, sin embargo durante las últimas horas se reveló que el cuadro de salud de la famosa conductora es grave.

¿Qué es un choque séptico, condición médica en la que se encuentra Laura Bozzo?

De acuerdo con Meldine Plus, un choque séptico "Es una afección grave que se produce cuando una infección en todo el cuerpo provoca una inflamación excesiva.", además de esto también señalan que "Esto lleva a la liberación de sustancias químicas que causan una presión arterial peligrosamente baja.". Los mismos especialistas han señalado que una de las cusas que produce esto es debido a la presencia de bacterias, hongos o virus en zonas como los pulmones , vías urinarias e incluso abdomen. Por otro lado, el ritmo cardíaco acelerado (taquicardia) y respiración muy rápida (taquipnea), confusión, mareos, piel pálida, entre otros, son solo algunos de los síntomas que los pacientes llegan a presentar.