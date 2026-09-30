5 formas originales de reutilizar revistas viejas este otoño

Las revistas que ya no lees pueden convertirse en una materia prima sencilla para crear nuevos objetos sin gastar dinero. Con papel, tijeras y algunos elementos que probablemente tengas en casa, es posible trasformar esas páginas en piezas decorativas.

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Además de ser una alternativa para reutilizar materiales, estas manualidades permiten incorporar detalles originales a distintos espacios del hogar. Desde adornos hasta elementos organizadores, hay varias opciones para aprovechar las revistas antes de desecharlas.

¿Cómo reciclar revistas viejas para decorar la casa?

Si tienes revistas viejas acumuladas en casa, no es necesario desecharlas. Sus páginas pueden convertirse en distintos objetos decorativos con materiales sencillos y un poco de creatividad. Además, es una forma práctica de reutilizar papel y renovar algunos rincones del hogar.

1. Cartas de papel

Las páginas pueden enrollarse en tiras y entrelazarse para crear pequeñas cestas. Son útiles para organizar accesorios, papeles u otros objetos.

2. Flores decorativas

Recorta las hojas en diferentes formas y tamaños, dóblalas y únelas para formar flores de papel. Puedes colocarlas en un recipiente o utilizarlas como adornos.

3. Collages

Selecciona fotografías, ilustraciones, letras y colores de distintas revistas para crear composiciones originales. Puedes enmarcarlas y utilizarlas para decorar paredes.

4. Marcos perzonalizados

Las páginas enrolladas o dobladas también pueden servir para renovar un portarretratos. Colócalas alrededor de un marco sencillo para darle textura y color.

5. Guirnaldas

Corta las hojas en círculos, triángulos, flores u otras figuras y únelas con hilo. Así puedes crear una guirnalda liviana para decorar paredes, ventanas o estanterías.

¿Cómo evitar la acumulación de revistas en el hogar?

Para evitar la acumulación de revistas en el hogar, establece un lugar específico para guardarlas y revisa periódicamente cuáles realmente quieres conservar. Puedes reciclar las que ya no necesites, regalarlas o utilizarlas para realizar manualidades. También es útil evitar guardar ejemplares únicamente por si algún día los necesitas. Si encuentras una edición que te interesa especialmente, puedes conservar sus páginas favoritas o digitalizar determinados contenidos antes de desprenderte del resto. Así mantendrás los espacios más ordenados sin renunciar a tus lecturas.