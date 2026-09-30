¿Quiénes fueron los amores de Jorge Kawachi? Marlene Favela, Ana Bárbara y más

Jorge Kawachi mantuvo una vida amorosa frente a los reflectores, protagonizando diversos romances con figuras del espectáculo que pasaron de relaciones sentimentales a polémicos encuentros. ¿Pero cuál fue su pasado amoroso?

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¿Quiénes fueron las parejas sentimentales del exboxeador Jorge Kahwagi?

Entre los nombres relacionados con su pasado amoroso aparecen Marlene Favela, Ana Bárbara y Galilea Montijo, historias que han despertado interés a lo largo de los años.

Marlene Favela: Este fue uno de los romances más reconocidos del boxeador, relación que comenzó alrededor de 2007 y se extendió hasta 2010. Durante su relación, la pareja llegó a comprometerse.

Ana Bárbara: Jorge mantuvo un noviazgo con Ana Bárbara en 2005 con una duración de aproximadamente cinco meses. La separación se reveló de manera pública por el boxeador, quien aseguró que se debió a conflictos de agenda.

Martha Julia y Paty Muñoz: Estos dos nombres también fueron relacionados con la vida amorosa del boxeador. No obstante, tanto Kahwagi como Martha Julia negaron que existiera una relación formal y señalaron que eran amigos. En cuanto a su vínculo con Paty Muñoz, tampoco se pudo confirmar de manera pública.

¿De qué murió Jorge Kahwagi?

De manera oficial se confirmó que Jorge Kahwagi Macari falleció el día de hoy 30 de septiembre del 2026, a los 58 años, en la Ciudad de México. A pesar de que no se ha revelado la causa de muerte oficial, se advierte que pudo deberse a un derrame cerebral. El controvertido personaje destacó en la vida pública mexicana por su polifacética y mediática carrera, en la que se desempeñó como diputado federal por los partidos PVEM y Nueva Alianza, boxeador profesional invicto en la categoría de peso crucero.