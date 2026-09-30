Barbie: esta es la mejor manera de decorar un pastel en forma de corazón con este personaje

Barbie es una muñeca que pudo trascender todas las barreras del tiempo y la podemos encontrar en varias versiones. Este personaje se caracteriza por su estética rosa que puedes trasladarlo a un pastel en forma de corazón y con diseño vintage o coquette.

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Aquí te vamos a dar unas técnicas sencillas para que tu pastel en forma de corazón se transforme en una pieza increíble de Barbie. Tendrás que agregar bordes rizados, mariposas decorativas o moños de listón. Esta es una manera de ahorrar en la pastelería profesional y de personalizar tus piezas.

¿Cómo decorar un pastel de Barbie?

En la actualidad se están utilizando mucho los pasteles en forma de corazón para fiestas de cumpleaños o reuniones. Aquí puedes aplicar principios básicos de repostería clásica con acabados de cobertura en tonos pastel y vibrantes.

Los mejores estilos para poder decorar un pastel de corazón de Barbie son:

Decoración con brillo y mariposas de papel

El primer paso que debes llevar a cabo es cubrir el pastel de corazón con una capa base de betún rosa. Luego con ayuda de una manga pastelera vas a realizar decoraciones dueto con bordes rizados y conchas alrededor de la superficie superior e inferior del pastel.

La parte superior del pastel debe ser espolvoreada con brillo comestible o azúcar decorativa en tono rosa intenso. Por último, tienes que colocar en el centro el letrero icónico de Barbie. Por último, distribuye pequeñas mariposas de papel comestible o decorativos con un poco de papel dorado en los bordes superiores.

Este pastel es increíble.|Pinterest

Decoración estilo vintage con moños

La otra opción es más romántica o vintage por lo que debes alisar la superficie lateral e inferior del pastel con un tono rosa Barbie uniforme. Toma una manga con una boquilla estrellada fina para trazar bordes rizados dobles en la parte superior en dos tonos: rosa claro y rosa fuerte.

En cuanto a las paredes laterales del pastel deberás colocar pequeños medallones con el perfil de Barbie bordeados con perlas de betún blanco o crema. Para darle un toque romántico puedes agregar moños de listón rosa en los extremos superiores de la torta y pequeñas perlas comestibles distribuidas sobre la base.