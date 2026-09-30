Ideas DIY: 5 diseños fáciles de piñatas de Hello Kitty para hacer en casa

Si de crear se trata, la ideas DIY (Hazlo tú mismo) se encuentran entre las prácticas más difundidas en la actualidad. Los proyectos pueden encontrarse en redes sociales y son de los más variados y fáciles de hacer.

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Ya sea para crear un objeto decorativo, personalizar uno existente o, por ejemplo, diseñar una piñata, las ideas DIY son la mejor alternativa para proceder, con técnicas sencillas y sin la necesidad de determinados conocimientos ni herramientas.

Ideas DIY de Hello Kitty

Si nos quedamos con la idea de diseñar una piñata, buscarle la temática que más nos guste suele ser el primer paso, y tal vez el más complicado. Es por eso que hoy te propinemos 5 ideas DIY con el foco puesto en un personaje icónico como es Hello Kitty.

Hello Kitty fue creada por Sanrio en 1974 y no ha perdido su vigencia. Esta gatita ha entretenido a personas de distintas generaciones y su estilo es lo que invita a realizar manualidades inspiradas en ella.

¿Cómo hacer una piñata de Hello Kitty?

No hay dudas de que las piñatas son el corazón de cualquier fiesta infantil, y cuando se trata de temáticas adorables y atemporales, Hello Kitty siempre encabeza la lista. Las ideas DIY que te presentamos hoy invitan a crear tu propia piñata en casa con diseños fáciles y creativos que puedes elaborar paso a paso sin necesidad de ser un experto en manualidades:

Piñata con silueta de la cara

Estructura: Recorta en cartón dos siluetas grandes con la forma de la cabeza de Hello Kitty (un óvalo ancho con dos orejitas en la parte superior). Une ambas caras con una tira de cartón de unos 10-12 cm de ancho para darle profundidad.

Decoración: Cubre toda la estructura con tiras de papel de seda (papel crepé o china) blanco cortado en flecos.

Detalles: Usa cartulina negra para los ojos y bigotes, cartulina amarilla para la nariz, y haz un lazo grande en cartulina o fomi (Goma EVA) rojo o rosado para colocarlo en la oreja izquierda.

Piñata en número decorado con la carita de Kitty

Estructura: Arme una piñata tridimensional con la forma del número del cumpleaños del festejado (por ejemplo, un "3" o un "5").

Decoración: Forra el número con papel crepé rosa pastel o fucsia mediante la técnica de flecos.

Detalles: En la parte frontal o superior del número, pega la carita de Hello Kitty hecha en cartulina blanca, junto con su clásico moño. Es perfecto para resaltar los años que cumple la persona festejada.

Piñata de tambor circular

Estructura: Utiliza dos círculos de cartón del mismo tamaño y únelos con una tira lateral para formar una piñata tipo tambor.

Decoración: Forra los bordes laterales con papel crepé rosa o blanco.

Detalles: Imprime o dibuja una imagen grande de Hello Kitty sobre el círculo frontal. Puedes agregarle textura pegando tiras de papel crepé sobre el fondo o bordear la cara con papel picado para un acabado impecable en muy poco tiempo.

Piñata de la cabeza de Hello Kitty con lazo 3D de tela o fomi

Estructura: Sigue el proceso de la silueta clásica de la cara usando cartón y papel de seda blanco en flecos.

Decoración: La clave de este diseño está en el lazo. En lugar de usar cartulina plana, confecciona un moño afelpado usando tela de fieltro roja o fomi escarchado/brillantinado rellenado ligeramente con algodón.

Detalles: El contraste del lazo en relieve sobre la cabeza blanca le da un toque profesional y muy vistoso.

Mini piñatas individuales de Hello Kitty