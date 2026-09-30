5 manualidades fáciles de Halloween y Día de Muertos para recortar, imprimir y decorar

Estamos próximos a estar en el mes de octubre y durante estos días y principios de noviembre son los días ideales para dejar volar la imaginación y llenar la casa con decoraciones hechas a mano para celebrar el Día de Muertos y Halloween. Lo mejor es que no necesitas gastar demasiado ni tener grandes habilidades para conseguir resultados únicos y bonitos.

Con unas hojas impresas, tijeras, colores, pegamento y algunos materiales reciclados puedes crear desde personajes terroríficos que distinguen esta época hasta crear elementos inspirados en el tradicional Día de Muertos.

A continuación te dejamos algunas ideas de manualidades fáciles para imprimir, recortar y decorar que pueden convertirse en una actividad familiar.

5 ideas de manualidades de Halloween y Día de Muertos con solo imprimir y recortar

1.- Calaveritas mexicanas para colorear

Una de las opciones más sencillas es preparar diferentes diseños de calaveritas para que los pequeños puedan colorearlas y decorarlas a su gusto o incluso hay diseños donde se viene enumeradas e indica que color va en cada parte del dibujo. Una vez terminadas, pueden utilizarse como decoración para una pared, ventana o altar de Día de Muerto.

2.- Fantasmas de Halloween

Los fantasmas son uno de los personajes clásicos de Halloween y también son muy fáciles de transformar en decoración. Imprime varias siluetas de fantasmas de diferentes tamaños y deja que los niños las coloreen.

3.- Papel picado

El papel picado es otro elemento que no puede faltar en una decoración de Día de Muertos. Para hacerlo de manera sencilla, puedes imprimir diseños inspirados en flores, calaveras u otros motivos tradicionales. Una vez impresos, recorta las figuras siguiendo el contorno y pega varias piezas sobre un cordón o listón.

4.- Calabazas

Para darle un toque de Halloween a puertas, ventanas o paredes, imprime varias calabazas de diferentes expresiones. Los niños pueden elegir entre caras divertidas o aterradoras.

5.- Altares

Finalmente puedes buscar diseños de altares, unos ya vienen con los dibujos de los elementos esenciales que se utilizan, así que tu hijo solo necesita de colores para transformar ese dibujo.