Estas son las 5 frutas que puede comer una persona con diabetes sin efectos secundarios

Durante muchos años se pensó que aquellas personas que sufrían de diabetes, sin importar qué tipo era, no podían consumir frutas debido al alto contenido de azúcar en estas; sin embargo, nada puede estar más alejado de la realidad. Por tal motivo, aquí conocerás hasta 5 alternativas que puedes comer por la mañana o durante el día.

Las frutas forman parte de un proceso alimenticio que es necesario para el cuerpo y la mente, por lo que es poco recomendable sacarlas por completo de tu dieta diaria. Bajo este contexto, son 5 las frutas que las personas que tienen diabetes pueden consumir sin ningún tipo de problema, pues estas no cuentan con efectos secundarios.

¿Qué frutas puede comer una persona con diabetes?

Por increíble que parezca, las fresas, gracias a su enorme herramienta nutricional, forma parte de las frutas que una persona con diabetes sí puede consumir gracias a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre, esto mediante mejoran la respuesta de las células a la insulina. Ante ello, solo debes medir su porción diaria.

Te puede interesar: ¿Cómo saber si tu gato tiene diabetes?

Las guayabas forman parte de este sector de frutas que sí se pueden ingerir gracias a su enorme potencia, entre el que destaca su densidad nutricional y su índice glucémico. Del mismo modo, los arándanos rojos y azules son un superalimento que puede ser muy bien aprovechado por las personas con diabetes gracias a su elevada fibra.

Las peras son una excelente alternativa siempre que se consuma con la piel gracias a su alto contenido en fibra, así como su exquisito sabor. Finalmente, es preciso no olvidarnos de las manzanas medianas y con piel, mismas que además de ser super equilibradas cuentan con un índice glucémico muy bajo, el cual es de apenas 36.

¿Qué ventajas ofrece el consumo de frutas para nuestro cuerpo?

El portal SuMédico establece que eliminar las frutas de nuestra dieta es uno de los errores más grandes que tienen las personas que sufren de diabetes, pues estas cuentan, entre otras cosas, con un alto nivel de vitaminas, antioxidantes y fibra, las cuales son esenciales para el cuerpo. Por tal motivo, lejos de prohibir, la alternativa es medir su consumo.