Qué hacer cuando un niño pequeño te pega, según expertos

La crianza de los hijos no es para nada fácil y es que no hay una regla que diga cómo criar a los más pequeños, sino que se va aprendiendo con el paso de los años y es probable que tengan algunos comportamientos extraños que nos parecen sorprendentes. Una de las actitudes más comunes que pueden realizar los más pequeños es golpear a los demás, especialmente a los adultos, ya sea cercano o extraño y esto llevó a que los expertos en psicología explicaran qué debes hacer para calmarlo.

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Tal como mencionamos, la crianza de los niños es algo complejo y cada padre tendrá su manera de transmitirle todos los valores a sus hijos, como así también indicarles qué es lo que está correcto y cuál es lo incorrecto. Sin embargo, como algo de su edad, es muy común que tengan algunas rabietas y comportamientos, como que tengan malas contestaciones hacia los adultos, tengan ataques de ira, e incluso les peguen.

Por qué pegan los niños a los adultos

Los motivos por los cuales los niños agreden a sus padres u otros adultos se da por diversas causas, entre las que debemos mencionar, según explicaron algunos especialistas es porque no saben hablar bien para decir lo que sienten; su cerebro no puede frenar los impulsos y se enojan mucho cuando tengan miedo. Es por este motivo que un experto en psicología explicó qué se debe hacer en estas situaciones.

Qué hacer cuando un niño te pega, según la psicología

De acuerdo a lo que explicó el experto en psicología, Álvaro Bilbao, muy reconocido en las redes sociales por dar consejos a los padres con hijos, dio una serie de pautas que pueden ayudar a calmar al niño y enseñarle al mismo tiempo a no recurrir a la violencia. En primer lugar, hay que aclarar que no pega por hacer daño o lo hace de manera voluntaria sino es porque todavía no tiene desarrollada las áreas de control voluntario.

Por este motivo, es que para calmar a tu hijo y que no golpee a los demás, consiste en regular la reacción del propio adulto ya que puede ser normal que la primera reacción sea gritar o castigar; recurrir a la respiración consciente que te ayudará a pasar del estado de alarma al estado de calma; recordar que el menor no actúa desde la intención de hacer daño.