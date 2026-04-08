El mejor estilo de manicura francesa según tu personalidad

Sin dudas, uno de los diseños más populares es la manicura francesa. Este estilo atemporal va aplicando variables, pero mantiene su esencia de la línea blanca en la punta de la uña.

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Es por esto que podemos encontrar estilos como la clásica, la microfrancesa o la invertida. Para elegir una de ellas debes basarte en tus gustos personales y el efecto visual que quieres lograr.

¿Cómo elegir el estilo de manicura francesa?

A continuación, te vamos a contar sobre las características de cada uno de los estilos para que elijas cuál es el mejor para ti.

Manicura francesa clásica

Este es el clásico que no pasa de moda y se sigue utilizando mucho. La misma consiste en una franja, de grosor medio y en color blanco, en la punta de la uña, sobre una base en tonos porcelana o rosados. Es ideal para quienes buscan un estilo elegante y atemporal porque tus uñas se verán pulidas y pulcras.

Cabe destacar que este estilo luce bien en las uñas tamaño largo o medio y que tengan formas almendradas o semicuadradas. No es lo mejor para las uñas cortas dado a que la franja crea ilusión de dedos cortos.

Micro francesa

Aquí tenemos una de las variables de la francesa clásica que luce bien en las uñas cortas. El estilo se diferencia en que la línea en el borde es muy fina lo que hace que no este el corte visual de la uña por la mitad. Lucirás una mano cuidada y estilizada, incluso con un largo mínimo.

Cabe destacar que es un estilo perfecto para quienes prefieren el minimalismo. Tu manicura se verá actual y limpia, sin resultar llamativa. Otro punto que la hace resaltar es su durabilidad.

Francesa invertida

Por último, tenemos este estilo de manicura para quienes buscan personalidad. Esta variante se presenta con un trazo de contraste se encuentra en la zona de la cutícula, haciendo que la uña tome un toque moderno y hasta gráfico.

Aquí vas a poder explorar tu creatividad por lo que la línea puede ser en tonos vibrantes, discretos o hasta metalizados. Y como atrae la mirada a la base de la uña, favorece a quienes tienen dedos largos, dándoles una estética moderna.