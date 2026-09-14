5 ideas creativas para decorar frascos de mayonesa con decoupage

Realizar frascos de mayonesa puede ser una alternativa sencilla para renovar algunos objetos del hogar y darles una segunda oportunidad. Con pocos materiales y un poco de creatividad, es posible convertirlos en piezas decorativas.

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Una de las técnicas que permite lograrlo es el decoupage, una propuesta que consiste en decorar distintas superficies con recortes de papel o servilletas. Esta opción ofrece múltiples posibilidades para personalizar los frascos y adoptarlos al estilo de cada espacio.

¿En que consiste el Decoupage?

El Decoupage es una técnica decorativa que consiste en aplicar recortes de papel, servilletas o imágenes sobre distintas superficies para trasformarlas. Una vez colocados, los diseños se fijan con adhesivos especiales y se cubren con capas de barniz para proteger el trabajo y lograr un acabado uniforme. Puede utilizarse sobre madera, vidrio, cerámica, cartón y otros materiales. Es una alternativa sencilla para renovar objetos y crear piezas personalizadas sin necesidad de contar con demasiados materiales.

¿Cómo decorar frascos de mayonesa con decoupage?

Los frascos de mayonesa pueden convertirse en objetos útiles y decorativos con algunos materiales sencillos. Estas cinco ideas permiten personalizarlos con diferentes estilos y darles una nueva vida al hogar.

1. Textura rústica

Una opción consiste en cubrir la parte central del frasco y la tapa con hilo de algodón o cordel. Después, se puede aplicar pintura para matizar el tono y sumar un recorte de servilleta decorativa. El resultado es un diseño de aspecto natural y vintage.

2- Efecto desgastado con pintura blanca

Para conseguir un acabado envejecido, se realizan pinceladas desiguales que permitan dejar algunas zonas del vidrio al descubierto. Luego se agrega pintura acrílica blanca y una servilleta decorativa. Los detalles en rosa y un pequeño listón textil completan la propuesta.

3- Ventana trasparente

Esta alterativa permite conservar una parte del vidrio para identificar qué contiene el frasco. Para lograrlo, se coloca cinta en forma de rectángulo antes de pintar. Al retirarla, queda una ventana trasparente que puede acompañarse con motivos florales o botánicos.

4- Diseño inspirado en repostería

Los amantes de los diseños coloridos pueden utilizar servilletas con ilustraciones de cupcakes, chispas u otros elementos de repostería. Para complementar la decoración, se pueden dibujar pequeñas líneas, corazones y asteriscos de colores con un pincel fino.

5- Decoración de cocina

Para los frascos que tendrán un uso frecuente, una alternativa es pintar el cuerpo con acrílico mate y concentrar la decoración en la tapa. Una cinta textil alrededor de esta parte permite sumar un detalle decorativo sin dificultar la limpieza del recipiente.