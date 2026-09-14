Muere influencer especializado en autos tras sufrir terrible accidente vehicular; su carro se incendió

Las redes sociales se encuentran de luto una vez más. Muere el influencer James Wehr, popular en el mundo del internet por crear contenido enfocado en autos. El joven de 27 años perdió la vida el pasado domingo, 13 de septiembre, tras sufrir un terrible accidente vehicular en Irvine, California. La noticia de su sensible fallecimiento fue confirmada por su padre a través de un breve comunicado vía Instagram, publicado en el perfil del concesionario de autos que había fundado:

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“Esta mañana, justo después de la medianoche, perdimos a nuestro querido hijo y hermano James en un accidente automovilístico. Les pedimos respetuosamente privacidad como familia mientras procesamos esta profunda pérdida”, se lee en el escrito. “Agradecemos sus buenos deseos y oraciones, y a quienes conocieron a James, gracias por ser sus amigos, sus mentores y sus compañeros. (...) Por favor, abracen fuerte a sus seres queridos hoy. Díganles cada día lo valiosos que son para ustedes. Díganles que los aman”.

Muere el influencer de autos James Wehr; esto se sabe sobre su accidente vehicular

De acuerdo con un comunicado, emitido por el Departamento de Policía de Irvine y la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA), el accidente tuvo lugar durante los primeros minutos del domingo, 13 de septiembre, en la intersección de Culver Drive y Deerfield Avenue. Alrededor de las 12:18 a.m. (hora local), las autoridades respondieron a un llamado de emergencia en el que se informó sobre el incendio de un auto deportivo.

Al llegar al lugar de los hechos, el personal de primera línea detuvo las llamas del vehículo, el cual se había estampado contra un árbol y se encontraba partido en dos. “Estaba a punto de irme a la cama cuando oí un fuerte estruendo, un crujido, y luego una gran explosión. Mis amigos y yo salimos. Un incendio enorme”; compartió uno de los testigos para un medio local. James viajaba acompañado de una persona más, cuya identidad no ha sido confirmada.

¿Quién era el influencer en autos James Wehr?

James Wehr destacó por ser un influencer californiano de 27 años. Su contenido en redes sociales estaba enfocado a los autos. Gracias a su gran alcance, el joven abrió su propio concesionario, South OC Cars & Coffee, ubicado en San Clemente California. Tan sólo en su cuenta oficial de Instagram sumaba más de 46 mil seguidores.

Descanse en paz, James Wehr.