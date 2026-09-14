Uñas amarillas por hongos: cómo ocultarlas de forma estética mientras las tratas

La manicura sigue pisando fuerte en el mundo de la belleza y es que ha tomado un rol preponderante por ayudar a embellecer las uñas y manos, y que estas sean un gran complemento a los outfits que elegimos lucir.

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Sin embargo, la manicura también debe velar por la salud de las uñas y la piel de las manos por lo que los expertos del rubro articulan diferentes técnicas y estrategias para cuidarlas. Al respecto, hoy te proponemos conocer un poquito sobre la presencia de hongos en las uñas y cómo aprender a ocultar aquellas que se ven amarillas.

Hongos en las uñas

Lo primero que debemos saber es que los hongos en las uñas son una infección común que comienza como una mancha blanca o amarilla amarronada debajo de la punta de una uña de un dedo de la mano o del pie, precisan desde el Instituto Mayo Clinic.

Los expertos de esta institución añaden que, a medida que la infección micótica se hace más profunda, la uña puede presentar decoloración, engrosamiento y deterioro en el borde. Además, hay que tener en cuenta que los hongos en las uñas pueden afectar a muchas uñas.

¿Cómo tapar las uñas amarillas?

Si bien existen productos y tratamientos para solucionar este problema, algo que debe ser diagnosticado y tratado por un profesional, el mundo de la manicura también difunde algunas recomendaciones para ocultar las uñas amarillas.

Para quienes padecen de estos hongos y lucen uñas amarillas, afortunadamente existen estrategias cosméticas y técnicas de manicura diseñadas para camuflar ese aspecto de manera segura. A continuación se presentan las mejores opciones para disimularlas con elegancia mientras se continúa un tratamiento:

Métodos estéticos recomendados

Esmaltes transpirables o permeables: Opta por esmaltes formulados con tecnología que permite el paso del aire y la humedad (estilo Breatheable o con certificación Halal). Utilizar tonos oscuros, rojizos o nude con cobertura alta permite ocultar la mancha sin ahogar la uña. Limado de la capa superficial: Utiliza un lima de cartón desechable para rebajar suavemente el grosor y la superficie amarilla antes de aplicar cualquier producto o tratamiento. Desecha la lima tras un solo uso para no propagar las esporas. Esmaltes antimicóticos con color: Existen productos de venta libre y bajo receta que combinan ingredientes antimicóticos con un acabado ligeramente opaco o de tono rosa natural, permitiendo tratar y disimular en un solo paso. Bases correctoras con pigmento violeta: Las bases que incluyen pigmentación violácea neutralizan ópticamente el amarillo por contraste de color, suavizando la mancha sin necesidad de aplicar capas gruesas de esmalte.

Precauciones clave durante el proceso