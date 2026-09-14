Ideas DIY: 5 proyectos creativos para organizar tu escritorio inspirados en El Juego del Calamar

Las ideas DIY son una práctica de manualidades que combina imaginación, creativas, reciclaje y reutilización. Es una propuesta muy interesante para desarrollar en casa y crear objetos decorativos en simples pasos.

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“Hazlo tú mismo” es el significado de sus siglas en inglés y es lo que han entendido todos los que se han sumado a este movimiento creativo. Las ideas DIY se inspiran en diferentes temas y el mundo de las series y películas es uno de ellos.

El Juego del Calamar DIY

Si estás buscando proyectos de ideas DIY para poner a prueba tu poder creativo, en esta oportunidad te daremos a conocer 5 ideas que han sido inspiradas en una de las series más vistas en la plataforma de streaming Netflix.

Se trata de El Juego del Calamar, una serie surcoreana de suspenso y drama que se transformó en todo un fenómeno mundial. Tras su lanzamiento, los espectadores no solo se convirtieron en fanáticos de la serie, sino que adoran todos los objetos decorativos relacionados con ella.

Ideas DIY de El Juego del Calamar

Ya que El Juego del Calamar destaca por su estética visual inconfundible, es decir una paleta de colores marcada por el rosa vibrante, el verde de los monos deportivos, el negro de las máscaras misteriosas y las icónicas figuras geométricas (círculo, triángulo y cuadrado), se trata de una interesante propuesta para desarrollar en ideas DIY.

Es por eso que a continuación se cinco proyectos que te permitirán adoptar el estilo de El Juego del Calamar para personalizar tu escritorio usando materiales accesibles como cartón, pintura acrílica y frascos reciclados:

Portalápices trilogía geométrica

Materiales: 3 latas de aluminio o tubos de cartón, pintura negra mate y pintura blanca.

Paso a paso: Pinta la base de las tres latas de color negro mate. Una vez secas, traza con pincel o plantilla las tres figuras icónicas en cada una: un círculo en la primera, un triángulo en la segunda y un cuadrado en la tercera.

Bandeja de documentos "luz roja, luz verde"

Materiales: 2 cajas de cartón planas (tipo caja de pizza o bandeja de envíos), pintura verde esmeralda, pintura roja pastel y cinta de enmascarar.

Paso a paso: Pinta una bandeja de color verde (representando la libertad/avance) y la otra de color rojo (para tareas pendientes/detenidas). Puedes añadir los números "001" o "456" en la esquina de cada caja con pintura blanca.

Organizador de cables "Muñeca Mugunghwa"

Materiales: Pinzas para papel (binder clips) grandes, pintura amarilla, naranja y negra.

Paso a paso: Decora los lomos de las pinzas emulando el vestido y colores de la famosa muñeca gigante del primer juego.

Uso: Engancha las pinzas al borde de tu escritorio y pasa tus cables de carga a través de las asas metálicas para evitar que se caigan al suelo.

Tablero de notas "Suji / Dalgona"

Materiales: Plancha de corcho, pintura acrílica marrón claro/dorada y chinches (chinchetas) decoradas.

Paso a paso: Corta el corcho en forma de galleta circular. Pinta la superficie con un tono similar al caramelo de la serie y dibuja la silueta de una estrella, paraguas o triángulo en el centro.

Uso: Utiliza agujas o chinches para fijar notas adhesivas, recordatorios e insignias en la figura central sin salirte del borde.

Caja de secretos "Líder"