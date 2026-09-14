Ideas DIY: 5 proyectos creativos para organizar tu escritorio inspirados en El Juego del Calamar
Ideas DIY. 5 proyectos originales para organizar y decorar tu escritorio en casa con el estilo de El Juego del Calamar.
Las ideas DIY son una práctica de manualidades que combina imaginación, creativas, reciclaje y reutilización. Es una propuesta muy interesante para desarrollar en casa y crear objetos decorativos en simples pasos.
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“Hazlo tú mismo” es el significado de sus siglas en inglés y es lo que han entendido todos los que se han sumado a este movimiento creativo. Las ideas DIY se inspiran en diferentes temas y el mundo de las series y películas es uno de ellos.
El Juego del Calamar DIY
Si estás buscando proyectos de ideas DIY para poner a prueba tu poder creativo, en esta oportunidad te daremos a conocer 5 ideas que han sido inspiradas en una de las series más vistas en la plataforma de streaming Netflix.
@vivi_v_1 Libro de juego del calamar #juegodelcalamar #manualidades #crafts #diy #squidgame ♬ sonido original - Vivi V
Se trata de El Juego del Calamar, una serie surcoreana de suspenso y drama que se transformó en todo un fenómeno mundial. Tras su lanzamiento, los espectadores no solo se convirtieron en fanáticos de la serie, sino que adoran todos los objetos decorativos relacionados con ella.
Ideas DIY de El Juego del Calamar
Ya que El Juego del Calamar destaca por su estética visual inconfundible, es decir una paleta de colores marcada por el rosa vibrante, el verde de los monos deportivos, el negro de las máscaras misteriosas y las icónicas figuras geométricas (círculo, triángulo y cuadrado), se trata de una interesante propuesta para desarrollar en ideas DIY.
Es por eso que a continuación se cinco proyectos que te permitirán adoptar el estilo de El Juego del Calamar para personalizar tu escritorio usando materiales accesibles como cartón, pintura acrílica y frascos reciclados:
Portalápices trilogía geométrica
- Materiales: 3 latas de aluminio o tubos de cartón, pintura negra mate y pintura blanca.
- Paso a paso: Pinta la base de las tres latas de color negro mate. Una vez secas, traza con pincel o plantilla las tres figuras icónicas en cada una: un círculo en la primera, un triángulo en la segunda y un cuadrado en la tercera.
Bandeja de documentos "luz roja, luz verde"
- Materiales: 2 cajas de cartón planas (tipo caja de pizza o bandeja de envíos), pintura verde esmeralda, pintura roja pastel y cinta de enmascarar.
- Paso a paso: Pinta una bandeja de color verde (representando la libertad/avance) y la otra de color rojo (para tareas pendientes/detenidas). Puedes añadir los números "001" o "456" en la esquina de cada caja con pintura blanca.
Organizador de cables "Muñeca Mugunghwa"
- Materiales: Pinzas para papel (binder clips) grandes, pintura amarilla, naranja y negra.
- Paso a paso: Decora los lomos de las pinzas emulando el vestido y colores de la famosa muñeca gigante del primer juego.
- Uso: Engancha las pinzas al borde de tu escritorio y pasa tus cables de carga a través de las asas metálicas para evitar que se caigan al suelo.
Tablero de notas "Suji / Dalgona"
- Materiales: Plancha de corcho, pintura acrílica marrón claro/dorada y chinches (chinchetas) decoradas.
- Paso a paso: Corta el corcho en forma de galleta circular. Pinta la superficie con un tono similar al caramelo de la serie y dibuja la silueta de una estrella, paraguas o triángulo en el centro.
- Uso: Utiliza agujas o chinches para fijar notas adhesivas, recordatorios e insignias en la figura central sin salirte del borde.
Caja de secretos "Líder"
- Materiales: Una caja de zapatos con tapa, pintura negra, cartulina negra y plantilla de la máscara del Líder.
- Paso a paso: Forra o pinta la caja por completo de negro. Crea un relieve en la tapa pegando cortes geométricos de cartulina que simulen las facetas angulares de la máscara del Líder.
- Uso: Espacio de almacenamiento oculto para guardar cables de repuesto, discos duros, memorias USB y accesorios que no quieres que queden a la vista.