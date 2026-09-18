5 ideas para decorar tus almohadas de los Saja Boys

Los Saja Boys se convirtieron en uno de los grupos reconocidos de Las Guerreras K-pop, por lo que su estética también puede trasladarse a distintos objetos de usos cotidiano. Las almohadas son una opción sencilla para incorporar detalles inspirados en los personajes y darle un toque diferente a la habitación.

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Con algunos elementos decorativos es posible personalizar las almohadas sin necesidad de hacer grandes cambios. Desde diseños relacionados con los integrantes hasta detalles inspirados en el universo de la película, existen distintas alternativas para crear una decoración acorde con este grupo.

¿Cómo decorar tus almohadas inspiradas en los Saja Boys?

Las almohadas inspiradas en los Saja Boys pueden convertirse en el detalle principal de una habitación para quienes disfrutan de Las Guerreras K-Pop. La clave está en combinar fundas con diseños de los personajes y cojines complementarios que mantengan una estética colorida y divertida.

1. Combina diferentes personajes

Una opción es colocar el centro de la cama almohadas como los integrantes de los Saja Boys. Para completar la decoración, se pueden sumar cojines lisos en tonos que combinen con los estampados.

2. Inspírate en "Soda Pop"

La estética de “Soda Pop” también puede trasladarse a la decoración de las almohadas mediante colores pastel y vibrantes. Tonos como rosa, azul cielo y verde menta pueden ayudar a recrear una apariencia dulce y llamativa.

3. Almohadas para colorear

Las almohadas para colorear son una alternativa para quienes buscan una decoración más personalizada. Algunos diseños permiten utilizar marcadores lavables y modificar los dibujos cada vez que se quiera renovar su apariencia.

4. Agrega pequeños accesorios

Los peluches, pines o llaveros inspirados en los Saja Boys pueden incorporarse como detalles adicionales en las fundas. De esta manera, es posible personalizar las almohadas sin cubrir por completo sus diseños principales.

¿Quiénes son los Saja Boys?

Los Saja Boys son un grupo masculino de K-pop que aparece en Las Guerreras K-Pop, donde cumplen un papel clave dentro de la historia. Sus integrantes son Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby, y se presentan como rivales de HUNTR/X, el grupo femenino formado por Rumi, Mira y Zoey.