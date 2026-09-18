Equinoccio de Otoño: 5 lugares únicos para cargarte de energía

El equinoccio de otoño es un momento especial durante el año porque es el instante en el que el día y la noche tienen la misma duración en todo el planera Tierra.

En la antigüedad, esta transición no solo representaba el fin de las cosechas veraniegas, sino también un sagrado periodo cósmico de balance, introspección y purificación espiritual.

Para los amantes del turismo místico y de bienestar, el equinoccio de otoño es la oportunidad perfecta para visitar epicentros energéticos donde las alineaciones del sol con la arquitectura ancestral o la naturaleza permiten desprenderse de las cargas del año.

"¡Por nuestra hija!”, Arturo Carmona pide una tregua y Alicia Villarreal responde: "¡Eso no va a pasar!”

5 lugares para cargarte de buena energía durante el Equinoccio de Otoño

Alinearse con el ritmo de la Tierra durante este cambio de estación te ayuda a encontrar equilibrio interior y claridad para afrontar los meses de invierno.

Si buscas vivir esta experiencia de manera profunda, existen destinos con un misticismo único que van desde imponentes zonas arqueológicas hasta maravillas geológicas:

Chichén Itzá, Yucatán

Es el destino por excelencia debido al asombroso descenso de la serpiente emplumada de Kukulcán por la escalinata de la pirámide principal.

Los rayos solares crean una ilusión óptica perfecta en la que la luz y la sombra interactúan con el templo, propiciando un ambiente de alta vibración colectiva y conexión espiritual.

Chichén Itzá, Yucatán|Pexels: Vintage Lenses

Dzibilchaltún, Yucatán

Menos concurrido que otros sitios pero energéticamente potentísimo, aquí el sol cruza exactamente por el centro del Templo de las Siete Muñecas al despuntar el día.

Peña de Bernal, Querétaro

Al ser un de los monolitos de piedra más grandes del mundo, actúa como un gigantesco imán de energía y estabilidad mineral.

Teotihuacán, Estado de México

Aunque el equinoccio de primavera es el más famoso, la Calzada de los Muertos y las faldas de la Pirámide del Sol ofrecen en otoño un ambiente más íntimo y sereno para canalizar la luz del nuevo sol.

Teotihuacán, Estado de México|Israyosoy

Tepoztlán, Morelos

Este Pueblo Mágico, resguardado por el cerro del Tepozteco, es famoso a nivel mundial por sus leyendas de avistamientos cósmicos y su alta energía curativa.

