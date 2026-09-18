Christian Nodal rompe el silencio sobre la “Ley Cazzu” y lanza contundente aclaración: “Es FALSO”

En las últimas horas el nombre de Christian Nodal ha llenado los titulares luego de que comenzaran a circular varias versiones que señalan que el intérprete sinaloense habría promovido un amparo para detener la iniciativa de la llamada “Ley Cazzu”. Ante la ola de señalamientos, su equipo legal salió aclarar públicamente qué está pasando realmente y cuál es el verdadero objetivo del recurso.

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¿Cuál ha sido la reacción de Nodal ante el amparo de supuestamente frenar la “Ley Cazzu”?

Tras viralizarse la noticia de un supuesto freno de Nodal a la iniciativa de la “Ley Cazzu” la cual ha sido aprobada en Michoacán que tiene como objetivo reformar las leyes para evitar que padres ausentes o deudores alimentarios bloqueen trámites esenciales de los hijos como la expedición de pasaportes o permisos de viaje, Nodal compartió en sus historias de Instagram el comunicado que su equipo legal lanzó para aclarar lo que realmente estaba ocurriendo.

¿Qué dice del comunicado que presentó el equiponlegal de Christian Nodal?

En el comunicado que fue difundido este 17 de septiembre, el equipo legal que representa a Christian Nodal calificó como “FALSO” que el cantante haya promovido un amparo con la intención de frenar la iniciativa.

“Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños”, señala el documento.

Sin embargo, la aclaración no significa que no exista un procedimiento legal. El propio comunicado reconoce la existencia de un amparo, pero sostiene que no cuestiona el contenido de la propuesta, sino la manera en que se ha denominado públicamente.

“El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla”, afirma el comunicado.

En el escrito también se rechazó que exista una resolución judicial que determine que Nodal es deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones. Asimismo, se niega a que se haya impedido que su hija viaje o que su madre pueda trabajar.

El equipo legal también defendió que la menor no debería quedar expuesta públicamente por una controversia entre adultos. En el comunicado se sostiene que presentar una historia que, según su versión, no corresponde con la realidad “la expone y revictimiza injustamente”.