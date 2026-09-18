En qué parte de la casa debes colocar una lengua de suegra y qué significa

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, es una de las plantas más populares que hay. Seguro la has visto en diversos hogares u oficinas, pero ¿qué tan bien estaban ubicadas? De acuerdo con el Feng Shui, la ubicación que le des a esta plantita en tu hogar influirá con la energía del mismo. Dicho esto, aquí te explicamos en qué parte de la casa debes colocarla y qué tipo de espacios debes evitar por completo, así como su respectivo significado.

También te puede interesar: En qué parte de la casa debes colocar un potus roto y qué significa

Significado de la lengua de suegra, según el Feng Shui

En el mundo del Feng Shui, la lengua de suegra representa protección, pues se cree que sus puntas puntiagudas activan una energía fuerte y directa, por lo que aleja las malas vibras y atraer la buena suerte. También cuenta con varios beneficios para el hogar, pues es buena para purificar el aire y contribuye a tu estado de ánimo gracias a la mejora que hace en el ambiente. Sin embargo, la parte en la que la coloques influye mucho, así que ve tomando nota.

lengua de suegra planta| Crédito: Pexels

¿En qué parte de la casa debes colocar la lengua de suegra?

El mejor espacio del hogar para colocar tu lengua de suegra es en la entrada. De tal modo, tu casa estará protegida. También puedes ponerla al ingreso de tu oficina para enfocarte mejor. Eso sí, jamás debes colocarla en tu dormitorio, ya que, al ser un espacio reducido, puede tensar la energía, según el Feng Shui. En su lugar, coloca algún Potus, Lirio de Paz o Palma Areca.

lengua de suegra planta | Crédito: Pexels

Cuidados de la lengua de suegra

Otro plus de esta planta es que es muy fácil de cuidar. A continuación, te compartimos algunos puntos clave si deseas hacerte de una:



No necesita mucha agua: lo ideal es regarla cada 10 o 15 días , ya que el exceso puede pudrir sus raíces

, ya que el puede Puede crecer en la sombra, pero la luz indirecta le hace mucho bien: evita exponerla directamente al sol, ya que los rayos pueden quemar sus hojas

Ahora que conoces los beneficios y cuidados básicos de la lengua de suegra, dirígete a tu mercado favorito y decora tu hogar u oficina con esta hermosa planta.