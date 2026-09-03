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5 ideas para decorar tus colores de los Saja Boys

Lleva el ritmo de Soda Pop a tu salón de clases. Transforma tus útiles escolares con estas ideas fáciles para decorar tus colores al estilo de Saja Boys

5 ideas para decorar tus colores de los Saja Boys
5 ideas para decorar tus colores de los Saja Boys|Pinterest

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

El regreso a clases o la renovación de tus útiles no tiene por qué ser aburrida si aprovechas el furor de tus bandas musicales favoritas. Tras el rotundo éxito de la película animada Las Guerreras K-Pop, la agrupación virtual de chicos demonio, Saja Boys, se ha convertido en el máximo referente de estilo juvenil gracias a hits virales como Soda Pop.

Si eres un verdadero fanático de Jinu, Mystery o Romance, descubrir 5 ideas para decorar tus colores de la escuela al estilo Saja Boys te permitirá personalizar tus herramientas de dibujo y estudio con una estética única, futurista y llena de actitud.

La identidad visual de los Saja Boys destaca por un balance perfecto entre la oscuridad del misterio y los destellos eléctricos del neón pop. Sus paletas cromáticas mezclan bases negro mate con acentos en morado, azul eléctrico, fucsia y plateado cromado.

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Las 5 ideas para decorar tus colores de los Saja Boys

  • El truco de la cinta Washi holográfica

Envuelve la parte superior de cada uno de tus lápices de colores con cinta adhesiva decorativa en tonos negros, morados o con acabados holográficos.

Las mejores ideas para decorar tus colores de los Saja Boys
Las mejores ideas para decorar tus colores de los Saja Boys|Pinterest

  • Marcaje con pintura acrílica neón

Pinta los extremos de madera de tus lápices con una base negra mate y añade pequeñas salpicaduras o líneas finas con pintura acrílica fucsia o azul neón que brille bajo luz ultravioleta.

  • Estuche metalizado con pines personalizados

Guarda tus colores en una cartuchera de color negro o plata brillante; decórala agregando pines, llaveros o parches de tela inspirados en los Saja Boys.

Las mejores ideas para decorar tus colores de los Saja Boys
Las mejores ideas para decorar tus colores de los Saja Boys|Pinterest

  • Capuchones de resina o arcilla

Diseña tus propios protectores de puntas moldeando pequeñas figuras de los personajes, de estrellas, de cuernos, etc, y píntalos con colores distintivos de cada integrante.

  • Organizador de escritorio reciclado

Pinta botes de plástico o latas viejas con pintura de tiza negra y dibuja las siluetas de la banda utilizando marcadores de pintura acrílica en tonos pastel y plateados.

También puedes hacer las etiquetas de los nombres de las materias inspiradas en cada integrante del grupo, de los integrantes de los Saja Boys o de las Guerreras K-Pop.

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