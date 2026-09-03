El regreso a clases o la renovación de tus útiles no tiene por qué ser aburrida si aprovechas el furor de tus bandas musicales favoritas. Tras el rotundo éxito de la película animada Las Guerreras K-Pop, la agrupación virtual de chicos demonio, Saja Boys, se ha convertido en el máximo referente de estilo juvenil gracias a hits virales como Soda Pop.

Si eres un verdadero fanático de Jinu, Mystery o Romance, descubrir 5 ideas para decorar tus colores de la escuela al estilo Saja Boys te permitirá personalizar tus herramientas de dibujo y estudio con una estética única, futurista y llena de actitud.

La identidad visual de los Saja Boys destaca por un balance perfecto entre la oscuridad del misterio y los destellos eléctricos del neón pop. Sus paletas cromáticas mezclan bases negro mate con acentos en morado, azul eléctrico, fucsia y plateado cromado.

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Las 5 ideas para decorar tus colores de los Saja Boys

El truco de la cinta Washi holográfica

Envuelve la parte superior de cada uno de tus lápices de colores con cinta adhesiva decorativa en tonos negros, morados o con acabados holográficos.

Las mejores ideas para decorar tus colores de los Saja Boys|Pinterest

Marcaje con pintura acrílica neón

Pinta los extremos de madera de tus lápices con una base negra mate y añade pequeñas salpicaduras o líneas finas con pintura acrílica fucsia o azul neón que brille bajo luz ultravioleta.

Estuche metalizado con pines personalizados

Guarda tus colores en una cartuchera de color negro o plata brillante; decórala agregando pines, llaveros o parches de tela inspirados en los Saja Boys.

Las mejores ideas para decorar tus colores de los Saja Boys|Pinterest

Capuchones de resina o arcilla

Diseña tus propios protectores de puntas moldeando pequeñas figuras de los personajes, de estrellas, de cuernos, etc, y píntalos con colores distintivos de cada integrante.

Organizador de escritorio reciclado

Pinta botes de plástico o latas viejas con pintura de tiza negra y dibuja las siluetas de la banda utilizando marcadores de pintura acrílica en tonos pastel y plateados.

También puedes hacer las etiquetas de los nombres de las materias inspiradas en cada integrante del grupo, de los integrantes de los Saja Boys o de las Guerreras K-Pop.

