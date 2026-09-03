Esta fue el último mensaje de Luis de Llano antes de ser arrestado por caso Sasha Sokol

Luis de Llano, productor de televisión y teatro, fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México. No se trata de una nueva sentencia penal, sino de un arresto administrativo por desacato dictado por una Juez del Tribunal Superior de Justicia en el caso Sasha Sokol.

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¿Cuál fue el último mensaje que publicó Luis de Llano antes de ser detenido?

En los últimos minutos cobró relevancia el último mensaje público que Luis de Llano compartió en sus redes sociales oficiales antes de ser arrestado, el cual estuvo dedicado a su padre, Luis de Llano Palmer, con motivo del aniversario de su fallecimiento.

"Papá, Ya llevamos 13 años sin ti, te extrañamos, tus hijos, tus nietos, tu yerno, tus nueras, tus amigos, pero sobre todo la televisión, el teatro y el mundo del espectáculo en México. Fuiste pionero, fundador y creador de tantas cosas que tendría que escribir una enciclopedia acerca de ti. 13 años de tu partida y sigo extrañando desayunar contigo, las pláticas, hasta las discusiones y reírnos juntos. Te seguimos amando tanto como la última vez.", escribió.

¿Por qué fue detenido Luis de Llano y cuánto tiempo pasará en la cárcel?

A De Llano se le impusieron dos órdenes de apremio acumulables que suman un total de 30 horas de arresto.

Y es que De Llano se ha negado sistemáticamente a cumplir con las medidas de reparación ordenadas tras perder el juicio civil por daño moral por el abuso sexual cometido contra Sasha Sokol. Específicamente, se ha rehusado a grabar la disculpa pública hacia la cantante y a publicar la síntesis oficial de su sentencia.

Su defensa legal argumentaba previamente que no realizaba la disculpa debido a recursos de amparo pendientes, pero las autoridades procedieron con el arresto al tratarse de una sentencia definitiva ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Quién es Luis de Llano?

Luis de Llano Macedo es un conocido productor de televisión y de música mexicano que durante más de cuatro décadas fue uno de los ejecutivos más influyentes de una empresa.

Desde hace unos años, su nombre ha vuelto a la atención pública debido al proceso legal y posterior arresto por el caso de abuso sexual en contra de la cantante Sasha Sokol.