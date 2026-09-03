5 ideas de etiquetas para lápices de Saja Boys, para los útiles escolares de una fan de KPop Demon Hunters

En la escuela primaria, no hay como usar identificadores de útiles escolares para evitar pérdidas y también para personalizar las pertenencias de tus hijos o sobrinos. Todavía estás a tiempo para completar esta tarea, a continuación te compartimos algunas ideas de etiquetas de lápices de Saja Boys, los villanos de KPop Demon Hunters.

Si tienes en casa a una fan de Las Guerreras KPop, te van a encantar las siguientes plantillas. Puedes editarlas con los datos personales antes de imprimir, o tienes la posibilidad de imprimirlas directamente y escribir datos a mano.

5 ideas de etiquetas para lápices de Saja Boys, para una fan de KPop Demon Hunters

1. Etiquetas con espacio en blanco

Este kit de identificadores y portadas tematizadas para los útiles escolares, contiene etiquetas para lápices de Saja Boys y también de las KPop Demon Hunters. Cada una de las etiquetas viene con un personaje en miniatura y tiene un espacio en blanco para escribir el nombre del alumno.

2. Imagen circular

Esta misma plantilla puedes imprimirla todas las veces que quieras para personalizar de manera uniforme todos los lápices y plumas. La imagen incluye a Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby, además de un espacio para escribir datos.

3. En versión kawaii

Aquí tenemos otra plantilla que muestra a todos los integrantes de Saja Boys, pero esta vez en una versión tierna y adorable. De nuevo, se presenta con un espacio en blanco para escribir.

4. Stickers

Si no crees necesario colocar el nombre del alumno sino quieres identificadores más sencillos, una buena opción consiste en imprimir stickers como los de esta plantilla. Puedes encontrar imágenes del grupo completo, con referencias al éxito "Soda Pop", con el logo de Saja Boys o con lightsticks miniatura.

5. Etiquetas para lápices de Saja Boys para personalizar completamente

Además de las plantillas gratuitas, también existen opciones de paga pero con mayor nivel de personalización. Aquí tenemos un buen ejemplo, en el que puedes mandar a hacer etiquetas para lápices con el logo de la banda o con algún miembro en particular.