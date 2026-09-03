Meter la cara en agua fría todas las mañanas: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

Si hay algo que hacen las personas al levantarse en las mañanas es pasar por el baño, lavarse los dientes y la cara para eliminar todo tipo de lagañas de la noche anterior y que por lo general se acumulan en la zona del ojo. Pero, hay quienes deciden sumergir su rostro en agua congelada y esto se ha convertido en un ritual que tiene una gran cantidad de beneficios y que los especialistas recomiendan hacer e incorporarlo a la rutina.

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Tal como lo mencionamos, lavarse la cara por las mañanas tiene una gran cantidad de beneficios y es que esto ayudará a eliminar el sebo, las bacterias, el sudor, acumulado durante la noche anterior y porque preparará a la piel para absorber mejor los productos de cuidado diario; como así también ayuda a prevenir poros tapados, por lo que es algo clave realizar con frecuencia todos los días.

Sin embargo, hay personas que han sumado otra cosa a esta rutina de lavarse la cara durante todas las mañanas y tiene que ver con hacerlo con agua congelada y que está comprobado que tiene una gran cantidad de beneficios para la salud, especialmente para el sistema nervioso, que tiene una función clave para el funcionamiento del organismo. Es por esto, que te compartiremos quiénes recomiendan esto.

Por qué hay que meter la cara en agua fría todas las mañanas

De acuerdo a unos científicos y profesionales de la salud, sumergir la cara en agua congelada estimulará el nervio vago, que cumple un rol clave en el sistema nervioso parasimpático, y esto provocará una disminución de la frecuencia cardíaca que ralentiza la respiración y hace que el cuerpo pase de un estado de estrés a un modo de recuperación más tranquilo.

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Cada cuánto hay que hacer esto

Si bien la semana, sumergir la cara en agua fría es algo costoso y complicado, se volverá algo rutinario y para eso tendrás que llenar un cuenco con agua y cubitos de hielo y sumergir la cara durante 15 segundos; lo que permitirá reducir el estés durante la mañana; y que debes incorporarlo a tu día a día.