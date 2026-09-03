6 wallpapers para tablet de KPop Demon Hunters para lucirte este regreso a clases

El regreso a clases también puede tener tu propio estilo, y qué mejor manera de presumirlo que llevando a los personajes favoritos de KPop Demon Hunters directamente en la pantalla de la tablet de tu hijo o hija. Si quieres renovar su fondo y hacer que tu dispositivo destaque entre los demás, estas seis ideas son perfectas para comenzar el ciclo escolar con toda la actitud, de manera única y valiente.

6 ideas de wallpaper para la tablet de tu hijo con persoanjes de Kpop Demon Hunters

1.- Wallpaper de Rumi

Un wallpaper inspirado en Rumi es ideal si buscas un fondo llamativo pero que conserve ese toque elegante. Puedes elegir una ilustración del personaje con tonos vibrantes y agregar pequeños detalles como estrellas, corazones o destellos para darle un estilo más personalizado.

2.- Mira, el fondo perfecto para las más aesthetic

Si el estilo de tu pequeño es más sofisticado, un fondo inspirado en Mira puede ser tu mejor opción, puedes dejar la parte central más limpia para que los íconos de tus aplicaciones no tapen al personaje.

3.- Zoey para un regreso a clases divertido

Zoey es perfecta para quienes quieren que su tablet transmita energía y personalidad. Un wallpaper con ella, acompañado de colores alegres, stickers y pequeños elementos relacionados con la música, puede convertir tu pantalla en uno de los detalles más originales.

4.- Huntrix juntas

¿Por qué elegir a una sola integrante cuando puedes tener a Rumi, Mira y Zoey juntas? Un wallpaper grupal de HUNTRIX puede convertirse en el fondo ideal para presumir en clase o en la hora de hacer la tarea. Para que luzca mejor, elige una imagen horizontal en la que las tres aparezcan distribuidas y deja espacio suficiente para los widgets.

5.-. Los Saja Boys para un toque diferente

Si quieres salir de los fondos tradicionales, dale una oportunidad a los Saja Boys. Puedes elegir una imagen grupal o un diseño inspirado en sus presentaciones y combinarlo con una estética oscura y brillante.

6. Un wallpaper inspirado en todo el universo de KPop Demon Hunters

Y si no puedes decidirte por un personaje, crea un fondo que reúna diferentes elementos de la película: los integrantes de HUNTRIX, los Saja Boys, micrófonos, luces de escenario, corazones y detalles relacionados con el K-pop. Así tendrás una pantalla llena de referencias que harán que tu tablet se vea única.