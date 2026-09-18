5 ideas para decorar tu laptop con pegatinas de Las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-pop se han convertido en una de las producciones favoritas de quienes disfrutan las historias que combinan fantasía, música y acción. Su estética también puede trasladarse a objetos cotidianos, como una laptop.

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Las pegatinas inspiradas en sus personajes y elementos característicos permiten personalizar la computadora de una manera sencilla. Existen diferentes formas de distribuirlas y combinarlas para conseguir un diseño original sin necesidad de modificar la superficie del equipo.

¿Cómo decorar tu laptop con Las Guerreras K-Pop?

Las pegatinas inspiradas en Las Guerreras K-pop son una alternativa sencilla para personalizar la laptop y llevar la estética de la película a un objeto de uso cotidiano. Estas son cinco formas de distribuirlas y conseguir un diseño original.

1. Emblema de HUNTR/X

Colocar una pegatina de Rumi, Mira y Zoey en el centro de la tapa puede convertirlas en el punto principal de la decoración. Alrededor se pueden sumar detalles brillantes para completar el diseño.

2. Escenario y mundo demonio

Una opción creativa es dividir la tapa en dos partes. En una se pueden colocar elementos relacionados con su faceta musical y, en la otra, diseños inspirados en su papel como cazadoras.

3. Collage de photocards

Las pegatinas rectangulares pueden distribuirse en esquinas opuestas para crear una composición similar a una colección de photocards. También es posible destacar a una de las protagonistas y combinarlas con otros diseños más pequeños.

4. Borde con los Saja Boys

Los stickers de los Saja Boys pueden colocarse alrededor de los bordes de la laptop para crear una especie de marco decorativo. Esta distribución permite incorporar a los personajes y sumar contraste al diseño general.

5. Diseños chibi en el interior

Las versiones chibi de las protagonistas pueden utilizarse para decorar el reposamanos, especialmente en el espacio cercano al trackpad. También se pueden incorporar pequeños elementos inspirados en la película para completar la personalización.

¿Cuándo salió la película de Las Guerreras K-pop?

Las Guerreras K-Pop se estrenó el 20 de junio de 2025 a través de Netflix. La película animada, cuyo título original es KPop Demon Hunters, sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres estrellas del K-pop que llevan una doble vida como cazadoras de demonios.