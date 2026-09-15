Las mejores ideas de delineado para celebrar la Noche Mexicana

La Noche Mexicana es una ocasión ideal para experimentar con el maquillaje y añadir detalles llamativos al look. El delineado puede convertirse en uno de los protagonistas al incorporar colores, formas y acabados diferentes que resalten la mirada.

Los Alegres de la Sierra ponen el orgullo mexicano en alto en “El Grito de México”

Desde propuestas clásicas hasta diseño más creativos, existen diferentes alternativas para adaptar el maquillaje al estilo de cada persona. Además, algunos detalles inspirados en los colores y elementos de la cultura mexicana pueden aportar un toque festivo sin necesidad de recargar el resultado.

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer un delineado?

Al realizar un delineado, es importante considerar la forma de los ojos y elegir un estilo que ayude a resaltarlos. También se debe utilizar un producto adecuado y asegurarse de que la punta esté bien definida para conseguir mayor precisión. La intensidad y el grosor pueden adaptarse al maquillaje elegido, mientras que practicar previamente facilita obtener líneas más uniformes y simétricas.

¿Cómo hacer un delineado para la Noche Mexicana?

Para celebrar la Noche Mexicana, el maquillaje puede incorporar los colores de la bandera y diseños llamativos que destaquen la mirada. Una opción es realizar un cat eye verde extendido hacia la sien y añadir una línea dorada muy fina, junto con pequeños detalles blancos y rojos en la zona interior del ojo.

Otra alternativa consiste en crear un delineado negro y, unos milímetros por encima del párpado, dibujar líneas onduladas en verde, blanco y rojo que se crucen ligeramente para simular un listón en movimiento. También se pueden colocar pequeñas lentejuelas cosméticas de estos tres colores siguiendo la forma del párpado y extendiéndolas hacia el extremo exterior.

Para un diseño más definido, es posible combinar un cat eye negro con una línea dorada y otra verde por encima, alargando los tres trazos hacia la sien para conseguir un efecto escalonado. Finalmente, un delineado negro acompañado de pequeños puntos verdes, blancos, rojos y dorados alrededor de la punta puede crear un efecto de confeti.