Cejas finas: 3 diseños de delineado en tendencia que añaden volumen instantáneo y definición
Cejas finas. 3 técnicas de delineado en tendencia que aumentan el volumen y definen tu mirada al instante.
A la hora del maquillaje son diversos los factores que deben tenerse en cuenta para lograr los objetivos perseguidos. Los expertos en belleza saben cómo guiarnos, pero también existen tutoriales y tips que se viralizan en redes sociales que pueden ayudarnos.
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Lo más importante en primer lugar es saber el tipo de piel que tenemos y ciertas particularidades como el formato de los ojos y la nariz, si tenemos una frente amplia, si nuestras cejas son gruesas o delgadas y si existen asimetrías en nuestro rostro. Estos son algunos de los factores que deben analizarse antes de elegir un diseño o estilo de maquillaje.
¿Cejas finas, un dilema?
En esta oportunidad, nuestra atención se posa en las personas que tienen cejas muy delgadas o finas ya que delinearlas y mantenerlas es un proceso exigente ya que requiere alta precisión, un margen de error casi nulo y retocar el crecimiento cada pocos días para no perder la simetría, según señalan desde el rubro.
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Para lograr lucir de la mejor manera las cejas finas, sin sobre-depilar ni dañar el folículo a largo plazo, la clave está en trazar una guía previa con corrector, usar luz natural y emplear herramientas de detalle como pinzas de punta inclinada, tijeras de belleza y lápices ultrafinos para rellenar vacíos.
Delineados ideales para cejas finas
Lo bueno en estos casos es que, lejos de ser un problema, las cejas finas o de menor densidad han vuelto a ser tendencia en las pasarelas y el street style. De todos modos, debemos de poner el foco en las técnicas de maquillaje a utilizar.
El objetivo en estos casos es que proyecten una ilusión de mayor dimensión y vitalidad sin perder la elegancia natural del rostro. Es por esto que a continuación se presentan tres diseños de delineado en tendencia que destacan por aportar definición impecable y un volumen instantáneo a las cejas finas:
Microstroking o pelo a pelo con pluma Fine-Tip
- En qué consiste: Utiliza un rotulador o plumón de cejas con punta de pincel ultra fina para trazar líneas delgadas e individuales imitando el pelo natural en los espacios vacíos.
- Efecto de volumen: Al no rellenar el bloque completo, la transparencia entre trazados genera una textura tridimensional muy realista.
- Tip de aplicación: Sigue siempre la dirección natural del crecimiento del pelo, aplicando menor presión en el inicio de la ceja y mayor definición en la cola.
Delineado sombreado ombré
- En qué consiste: Combina un lápiz de punta fina o sombra en polvo aplicando una tonalidad más clara en la cabeza de la ceja y oscureciendo gradualmente hacia el arco y la cola.
- Efecto de volumen: La transición suave de color aporta profundidad óptica e impide que las cejas planas se vean simétricas o artificiales.
- Tip de aplicación: Difumina muy bien la parte inicial con un cepillo tipo spoolie para asegurar que el inicio no quede marcado.
Delineado marco de contraste
- En qué consiste: Combina la fijación hacia arriba del vello mediante cera o jabón transparente (soap brows) con un delineado sutil concentrado exclusivamente en el borde inferior y la cola de la ceja.
- Efecto de volumen: Peinar los vellos hacia arriba expone la estructura natural para expandir el ancho de la ceja, mientras que el delineado inferior crea una base firme y levantada (lifted effect).
- Tip de aplicación: Rellena solo los bordes que requieran estructura y deja el centro visiblemente despeinado para un acabado fresco.