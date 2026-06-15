5 ideas de etiquetas de cuadernos de The Amazing Digital Circus, para estudiar con Pomni, Ragatha y Caine

De una manera completamente inédita e inesperada, El Asombroso Circo Digital ha demostrado ser un fenómeno entre los niños y jóvenes. Si tienes un hijo, primo o sobrino que está obsesionado con personajes como Pomni, Ragatha o Caine, te compartimos a continuación algunos diseños de etiquetas de cuadernos de The Amazing Digital Circus.

Las siguientes plantillas de etiquetas son gratis para descargar a través de plataformas como Pinterest; se pueden editar en línea o imprimir para agregar datos a mano. La idea es personalizar los materiales escolares para volver más emocionantes los estudios.

5 diseños de etiquetas de cuadernos de The Amazing Digital Circus

1. De Pomni

La primera opción de nuestro listado es una plantilla de etiquetas dedicadas a Pomni, la protagonista del programa y la última en unirse a "El Asombroso Circo Digital". Vienen dos diseños distintos y tiene espacios designados para poner nombre, profesor, curso y materia.

2. Etiquetas de cuadernos de The Amazing Digital Circus, en formato vertical

Este diseño abarca más espacio que las etiquetas convencionales y ya incluye el nombre de una materia, presentada por el personaje de Caine; le puedes escribir el nombre del alumno y grado escolar. En la plataforma Pinterest puedes encontrar diseños muy similares con el nombres de otras materias, cada una identificada con un personaje distinto.

3. Con stickers

Aquí tenemos una plantilla muy diferente, pues su etiqueta es un letrero de color rojo con espacio vacío para rellenar, además de que tiene una variedad de imágenes que pueden fungir como stickers caseros dedicados a The Amazing Digital Circus.

4. Etiquetas diversas

Lo que nos encanta de esta plantilla es su variedad de imágenes con varios personajes de la famosa serie. Cada una de estas etiquetas de cuadernos de The Amazing Digital Circus contiene espacio para el nombre, grado y materia.

5. Con fondo blanco

Finalizamos nuestro listado con un diseño más "minimalista", que tiene un fondo blanco y pequeñas imágenes variadas de "El Asombroso Circo Digital". Cada una posee espacios para nombre con apellido del alumno, grado, materia y profesor.