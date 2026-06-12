6 ideas de etiquetas de cuadernos de Bluey, Bingo, Bandit y Chilli, para estudiar con la familia Heeler

Para prevenir que tus hijos o sobrinos terminen perdiendo sus libretas con apuntes o las lleguen a confundir con las de otro compañero, no hay nada como marcarlas con sus datos más importantes; pero, si tienes la oportunidad de identificarlas con sus personajes favoritos, vale la pena como una gran motivación. Por eso a continuación te compartimos algunos diseños de etiquetas de cuadernos de Bluey.

Las siguientes plantillas de etiquetas con la familia Heeler ya están listas para descargar de manera gratuita; solo debes imprimirlas y pegarlas en los cuadernos. Puedes personalizarlas con sus datos mediante una plataforma de edición de imágenes, o de manera escrita.

6 diseños de etiquetas de cuadernos de Bluey

1. Con imágenes variadas

Si no te quieres decidir por una sola imagen, esta plantilla de Bluey te puede gustar mucho. Cada una de sus etiquetas tiene una escena distinta con los personajes del entrañable programa infantil pero, para darle cohesión al diseño, los espacios para escribir permanecen uniformes.

2. Con arcoíris

Nuestra segunda opción es un diseño muy 'cute', donde predominan los tonos pastel y cada etiqueta tiene la misma imagen con personajes de "Bluey" enmarcados por un arcoíris. Tiene los espacios delimitados para escribir nombre del alumno, grado/grupo, y materia.

3. Con toda la familia

Nos encantó esta plantilla de etiquetas de cuadernos de Bluey porque pone énfasis en la unión familiar y la convivencia con nuestros seres queridos; en las imágenes aparecen, además de nuestra protagonista, Bingo, Bandit y Chilli. Cada etiqueta posee 3 espacios en blanco para organizar y designar como mejor te parezca.

4. Etiquetas de cuadernos de Bluey, con fondo azul

Estas etiquetas no tienen espacios para escribir delimitados, simplemente un hermoso fondo en tonos azules con miniaturas que muestran a los personajes de Bluey. Son perfectas para usar tu creatividad, identificar los cuadernos como prefieras o meter más datos de los que normalmente se escriben.

5. Etiquetas alargadas

Aquí tenemos un diseño con mayor superficie a lo largo, para poder poner el nombre completo del alumno, por si tienes letra grande o quieres espacio de sobra.

6. Con diseño de insignia

Finalizamos el listado con una plantilla de etiquetas de cuadernos que no tienen la forma típica, sino lucen como pequeñas insignias con personajes de Bluey. Son hermosas, originales y también prácticas por su espacio en blanco.