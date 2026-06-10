6 ideas de etiquetas de cuadernos de Super Mario Bros, para estudiar con Mario, Luigi y Yoshi

De niños, a todos nos encantaba poder personalizar nuestros materiales escolares no solo para presumirlos con nuestros amigos sino también para que el aprendizaje fuera más divertido. Si tienes hijos, primitos o sobrinos de primaria que sean fans de Mario, Luigi, Yoshi o Peach, a continuación te dejamos algunas ideas de etiquetas de cuadernos de Super Mario Bros que les van a gustar mucho.

Los siguientes diseños se encuentran disponibles para descargar a través de plataformas como Pinterest. No tienen costo y se imprimen las veces que quieras para decorar libretas, cuadernos o incluso otros materiales.

6 diseños de etiquetas de cuadernos de Super Mario Bros

1. Con distintos personajes

La primera plantilla de nuestro listado muestra un diseño uniforme, pero con personajes distintos en cada tarjeta. De esta manera puedes darle variedad a los materiales escolares o incluso comenzar a identificar cada cuaderno según su etiqueta. Contienen espacios designados para escribir nombre del alumno, materia, grado y escuela.

2. Inspiradas en la película

Este diseño de etiquetas de cuadernos de Super Mario Bros se inspiran directamente en la adaptación cinematográfica de este entrañable personaje y sus amigos. Cada una tiene 3 espacios sin especificar y se pueden imprimir en PDF.

3. Con espacios en blanco

Si prefieres tener un espacio en blanco libre para asignar datos u organizar a tu gusto, te puede resultar mucho más funcional esta plantilla. Cada una se puede editar a mano, u otra opción es descargar la imagen para editarla en una plataforma en línea.

4. Etiquetas de cuadernos de Super Mario Bros, en versión tierna

Para darle un toque tierno y adorable a los cuadernos de un niño que comience su paso por la primaria o se encuentre en preescolar, este diseño puede ser una excelente idea. Ya tiene los espacios designados para el nombre, grado, grupo y maestro.

5. Con espacios diversos

Una vez más tenemos espacios en blanco para organizar como tú quieras, pero en esta plantilla los espacios son de formas diversas y fuera de lo común. Perfectos para darle un toque original a los cuadernos.

6. En formato grande

Si no te gusta que las etiquetas de cuadernos queden tan pequeñas o quieres una decoración de mayor tamaño, puede ser ideal para ti la última opción de nuestro listado. Tiene espacios delimitados pero su diseño es considerablemente más grande.