5 ideas de maquillaje inspiradas en las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop se convirtieron en una referencia para quienes buscan incorporar a sus looks elementos inspirados en la estética del K-pop. Sus personajes destacan por maquillajes llamativos que combinan colores, delineados y diferentes detalles.

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El maquillaje también permite experimentar con distintas propuestas y adaptar las tendencias a cada estilo personal. Por eso, recrear estos looks puede ser una alternativa para quienes quieren probar nuevas técnicas y sumar un toque diferente a su apariencia.

¿Cuál es la trama principal de Las Guerreras K-pop?

Las Guerreras K-pop sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres integrantes de un exitoso grupo musical que llevan una doble vida. Mientras conquistan los escenarios con sus canciones, utilizan sus habilidades para proteger a sus seguidores de amenazas sobrenaturales. Su principal desafío surge cuando una banda rival de chicos, los Saja Boys, aparece en escena y pone en riesgo su misión. La historia combina música, acción, fantasía y elementos de la cultura del K-pop.

¿Cómo hacer un maquillaje inspirado en las Guerreras K-Pop?

Si quieres recrear la estética de Las Guerreras K-Pop, el maquillaje es una de las mejores formas de hacerlo. Estas cinco ideas te permitirán inspirarte en sus looks y adaptarlos a tu propio estilo.

1. Mirada en tonos rosados

Utiliza sombras rosa y fucsia para crear un maquillaje inspirado en la estética de las protagonistas. Puedes intensificar la mirada con un delineado negro y aplicar un poco de iluminador en el lagrimal.

2. Delineado gráfico

Atrévete con un delineado diferente utilizando líneas, formas geométricas o pequeños detalles alrededor de los ojos. Esta alternativa permite conseguir un look más llamativo y creativo.

3- Sombras violetas

Los tonos violetas pueden convertirse en protagonistas del maquillaje. Combina diferentes intensidades de este color y añade brillo en el centro del párpado para conseguir una mirada más destacada.

4- Labios llamativos

Para completar el look, apuesta por un labial en tonos rosados, rojos o fucsias. Puedes mantener el resto del maquillaje más sencillo para que los labios tengan mayor protagonismo.

5- Maquillaje con glitter

Los pequeños destellos son una alternativa para recrear una estética inspirada en el universo K-pop. Aplica glitter o sombras con brillo en los párpados y acompáñalos con un delineado definido.