Aleks Syntek ESTALLA en pleno concierto por la Independencia: “Esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki”

Lo que parecía prometer una noche de celebración por el Día de la Independencia en la alcaldía Benito Juárez a cargo del cantante mexicano Aleks Syntek resultó ser una de las más comentadas y polémicas aparentemente porque el intérprete dió algunas declaraciones de crítica y fuera de lo normal contra otros artistas y confrontar verbalmente a parte del público.

El intérprete de “sexo, pudor y lágrimas” se presentó la noche del 15 de septiembre como parte de loss festejos patrios pero su actuación rápidamente comenzó a circular en redes sociales por sus declaraciones y reclamos de los asistentes ya que durante el espectáculo Syntek recordó las polemicas que ha protagonizado por sus opiniones sobre el reguetón y aseguró que no se sentido respaldado por sus fans.

“Nadie me defendió, ni los artistas ni el público… ya defiendanme. Si les gusta mi música, si la van a estar cantando pues defiendan al tío Syntek, no me dejen ahí solo”.

¿Por qué fue polémica la presentación de Aleks Syntek?

La presentación de Syntek estuvo llena de varios momentos incómodos, uno de ellos fue cuando enfrentó a un asistente quien aparentemente le pidió una canción que no pertenece a su catálogo musical a lo que él inmediatamente respondió visiblemente molesto y señaló que el tema era de Marco Antonio Solís, “El Buki”, por lo que pidió que le solicitaran canciones propias.

“Entre más me digas eso, menos voy a cantar… esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki”, expresó desde el escenario. El intercambio provocó reacciones entre los asistentes y se convirtió en uno de los fragmentos más difundidos de la noche.

La tensión aumentó cuando el cantante cuestionó a quienes estaban presentes sobre si realmente eran sus seguidores y afirmó que muchos ni siquiera llevaban una camiseta relacionada con él. También aprovechó el escenario para volver a hablar de su postura frente al reguetón y mencionar a figuras como Bad Bunny y Dani Flow. En otro momento, cuestionó los gustos musicales del público y relacionó sus comentarios con la celebración de las fiestas patrias e incluso habló sobre el acoso, ya que pidió permiso para besar a una fan y antes de eso aclaro que ahora todo lo toman como "acoso".

@soytuamaperro Aleks Syntek se presentó en la alcaldía Benito Juarez el 15 de Septiembre para poder celebrar la Independencia de México, y todo salió raro. Qué capacidad de incomodar al público 🫪 ♬ sonido original - Soy tu ama, perro

¿Cómo ha sido la carrera de Aleks Syntek?

Más allá de la polémica, Aleks Syntek cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la música mexicana. Comenzó profesionalmente en 1989 al frente de Aleks Syntek y la Gente Normal. En 1999 se consolidó su carrera al lanzar “Sexo, pudor y lágrimas”, tema principal de la película del mismo nombre, trabajo por el que recibió un Premio Ariel. Posteriormente inició su etapa como solista con De noche en la ciudad, publicado en 2001.