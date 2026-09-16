Carl Jung, psiquiatra suizo: “El péndulo de la mente se alterna entre el sentido y el sinsentido, no entre el bien y el mal”

La historia de la psicología se ve atravesada por una gran cantidad de investigaciones y experimentos en donde la mente y el comportamiento humano aparecen como objetos de estudio. Expertos de diversas ramas intentaron entenderlos, motivo por el cual desarrollaron herramientas que son utilizadas en el presente.

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Psicólogos y psicólogas atienden a pacientes en la actualidad y los ayudan a encontrar solución a diversas problemáticas. Estos profesionales se basan en los estudios que los pioneros de la psicología dejaron grabados como bases sólidas de la disciplina.

¿Quién fue Carl Jung?

Dentro del mundo de la psicología podemos nombrar a muchos expertos pero en esta oportunidad destacamos a Carl Jung, un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, que fue el fundador de la psicología analítica.

Desde la Universidad Isabel I señalan que la contribución de Carl Jung al estudio de la psicología “quizá sea una de las más relevantes en la historia de esta relativamente joven y cambiante ciencia que habitualmente reniega de sus orígenes situándose en una postura prácticamente de autosurgimiento de la nada e ilusoria”.

Carl Jung y una frase para reflexionar

Esta casa de estudios remarca que Carl Jung siempre fue un célebre defensor de la relación funcional entre la psique y los elementos por ella producidos. En este punto, pueden analizarse diversas premisas de su autoría como la frase “El péndulo de la mente se alterna entre el sentido y el sinsentido, no entre el bien y el mal”.

Con esta frase, el psiquiatra suizo postula que el dinamismo psíquico no se rige por categorías morales dogmáticas, sino por la constante oscilación entre la búsqueda de significado y la vivencia del absurdo. La premisa de Carl Jung resulta sumamente vigente en la actualidad en un contexto de una cultura hiperconectada que exige constante productividad, positividad tóxica y certezas absolutas.

En este marco, reconocer que la mente fluctúa de manera natural entre la claridad y el desconcierto permite abordar el agotamiento mental y la desorientación contemporánea no como fallas morales ni debilidades, sino como respuestas psíquicas legítimas que invitan a pausar, replantear el rumbo y buscar nuevos significados ante la complejidad del mundo moderno.