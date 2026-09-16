El truco con delineador que ayuda a elevar la mirada después de los 50

El delineador puede transformar la expresión del rostro con pequeños ajustes en la forma de aplicarlo. En los ojos, elegir una técnica adecuada permite definir la mirada y crear un efecto visual más abierto y elevado.

Integrantes de Kabah rompen el silencio tras el traslado del hijo de Federica Quijano

Después de los 50, la piel de los párpados puede presentar cambios que hacen necesario adaptar algunos pasos de maquillaje. Por eso, la manera de trazar y difuminar este producto puede marcar la diferencia para conseguir un acabado favorecedor sin recargar la mirada.

¿Cómo usar el delineador para elevar la mirada después de los 50?

Un delineado negro no necesariamente hace que los ojos se vean más pequeños. La diferencia está en cómo se trabaja el trazo, especialmente cuando se incorporan difuminados y diferentes tonos para crear profundidad y extender visualmente la mirada.

La técnica también permite modificar la percepción de la forma de los ojos según la dirección y la intensidad del delineado. Con algunos pasos sencillo es posible conseguir un acabado natural y favorecedor.

Elige un lápiz cremoso

La recomendación es utilizar un delineador cremoso que permita trabajar el producto antes de que se fije. El negro debe mantenerse más intenso cerca de las pestañas y difuminarse progresivamente hacia el exterior con tonos marrones.

Amplía el trazo exterior

La zona externa del ojo debe llevar un delineado ligeramente más amplio que la parte interna. En ojos redondeados, llevar el trazo exterior de forma más recta puede ayudar a crear visualmente una forma almendrada.

Difumina

El delineado puede trabajarse debajo del ojo para generar continuidad entre el párpado superior y el inferior. Después, incorporar una transición marrón permite suavizar el contraste y conseguir un acabado más integrado.

Combina con sombras

Aplicar únicamente una línea negra en la línea de agua puede hacer que el espacio se perciba más cerrado. Al combinarla con sombras, máscara y diferentes transiciones de color, el resultado visual puede ser más profundo y alargado.

¿Cómo preparar una piel madura antes de maquillar?

Antes de maquillar una piel madura, es importante comenzar con una limpieza suave para retirar impurezas sin resecar. Después, aplicar una crema hidratante ayuda a mantener la piel confortable y preparada para recibir los productos. Un sérum puede aportar un extra de hidratación, mientras que el protector solar es fundamental durante el día. Esta preparación favorece un acabado uniforme.