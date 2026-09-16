OFICIAL: Ellos son los 5 NOMINADOS de La Granja VIP durante la segunda semana

Este Miércoles 16 de septiembre está completada la Tabla de Nominados de La Granja VIP; sin embargo, está vez hay 5 NOMINADOS, mismos que estarán en riesgo de salir de la competencia de forma definitiva el próximo Domingo de Eliminación; el 20 de septiembre.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes son los nominados de la segunda semana?

Los primeros dos nominados fueron; Manelyk González, quién quedó en esta posición luego de que Abigail Pak “La Coreañera” la dejara a ella como parte de su legado, antes de haber sido eliminada de La Granja VIP. Por otro lado, la segunda Granjera nominada hasta el momento es Azalia Ojeda, ella quedó en esta vulnerable posición el pasado martes 15 de septiembre luego de enfrentarse con Rafa Mercadante en el Duelo de Nominación, Azalia tuvo que participar ya que el público votó por ella para que lo hiciera.

Esta noche durante La Asamblea, las cosas subieron de nivel, pues se dijeron de TODO cara a cara y el resultado final de la tabla de nominados quedó de la siguiente forma: Manelyk, Azalia, Niurka, Mónica Escobedo y Kevyn Contreras, el último Granjero (Kevyn), fue elegido por Manelyk, quien ganó el Huevo Dorado y le dio ese poder.

Mono Osuna no le tiene MIEDO a Niurka, la NOMINA y le señala su “mala actitud”

La Granja VIP Segunda Temporada: Hora EXACTA para ver el “Miércoles de Asamblea”

Este miércoles 16 de septiembre podrás disfrutar del “Miércoles de Asamblea” en punto de las 8:30 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México. Este día verás un cara a cara en donde los Granjeros dirán a quién les gustaría ver nominado en la tabla, pero deberán justificar sus razones y dar argumentos, esto sin duda podría romper alianzas, hacer enemistades y hacer que las emociones se lleven al máximo nivel, es por eso que no te puedes perder este gran programa. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para enterarte de todas las noticias más relevantes de La Granja VIP, votaciones y todo lo referente al reality que tiene a todos emocionados.