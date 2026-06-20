Cómo mantener impecable una manicura cuando trabajas en una cocina como la de MasterChef 24/7

Quienes piensan que el glamour y las estufas de MasterChef 24/7 no se llevan, tenemos noticias, pues la manicura y la cocina no tienen por qué ser enemigas. En el reality, las participantes pican a velocidad luz, manipulan masas complejas y montan platillos milimétricos bajo la mirada de las cámaras. Sin embargo, mantener una manicura perfecta entre el vapor, las grasas y el lavadero de las estaciones parece una misión digna de un delantal negro.

El trajín de una cocina profesional puede poner retos importantes para llevar unas uñas bien arregladas, pues el choque constante con utensilios de metal, los cambios drásticos de temperatura y la humedad terminan por levantar el esmalte más resistente en cuestión de horas.

¿Cómo mantener una manicura impecable y cocinar al estilo MasterChef 24/7?

Para evitar el desastre, el reconocido blog especializado Chicas Barras compartió una guía técnica de supervivencia para que tus manos luzcan impecables sin perder el ritmo en la línea de fuego.

El dilema de los guantes y el trapo seco: El primer gran secreto radica en saber cuándo protegerse. Los expertos aconsejan usar guantes estrictamente para hacer la producción previa, es decir, al picar o marinar, pero nunca durante el servicio vivo, ya que restan agilidad. Además, la elección del material es crucial: los guantes de látex contienen talco, un componente que reseca la piel de forma agresiva, mientras que los de nitrilo carecen de él, pero hacen transpirar las manos en exceso, lo cual debilita la uña.

Mantener la mayor parte del tiempo posible tus manos secas: En el caos de las estaciones, esto implica una disciplina militar: llevar siempre contigo tus propios trapos limpios y secos para retirar cualquier rastro de humedad de inmediato, evitando que el agua ablande el esmalte.

Agua consciente y rescate nocturno: A la hora de la limpieza pesada, es inevitable enfrentarse a la tarja. Hay utensilios y sartenes que por fuerza necesitas lavar con agua caliente para cortar la grasa; aquí la regla de oro es ser muy meticuloso y medir la temperatura del agua para no pasarse de la raya, ya que el calor extremo es el principal causante de que el gel o la pintura se desprendan.Finalmente, el contraataque ocurre al apagar los fogones.

La hidratación profunda es obligatoria: aplícate mucha crema de la buena todas las noches antes de irte a dormir y repite el proceso durante el día cada vez que tengas oportunidad. En MasterChef 24/7, la constancia con estos hábitos es lo único que separa a una cocinera de lucir unas manos maltratadas, demostrando que el estilo también se defiende con el cuchillo en la mano.

