Así debes hacer microblading en cejas tatuadas

Si tienes las cejas tatuadas y quieres hacerte un microblading pues debes tener en cuenta que no hay nada que te lo impida si el tatuaje es antiguo o está muy desvanecido. Además, debes tener en cuenta que el diseño previo debe ser correcto y la piel no tiene cicatrices.

En el caso de que el tatuaje anterior sea muy oscuro, esté compacto o mal ubicado pues los trazos finos del microblading no se notarán y la piel podría saturarse o dañarse aún más.

¿Cómo hace microblading en este caso?

Evaluación Crítica de la Piel y el Tatuaje

Antes de tocar la piel, debes analizar tres factores fundamentales para determinar si la persona es candidata:

Nivel de saturación: Como mencionamos anteriormente el pigmento previo debe ser casi imperceptible. Si está oscuro o compacto, el microblading fallará.

Estado de la piel: No se debe trabajar sobre las pieles grasas, con poros muy abiertos o que estén presentando fibrosis y cicatrices como producto del tatuaje anterior.

Simetría y posición: Verifica que el diseño viejo coincida con la estructura ósea actual. Si el tatuaje sobresale de los límites de una ceja natural, es mejor no realizarlo.

Preparación y Neutralización del Color

En el caso de que el tatuaje tiene un tono claro, pues verás que se degrada a tonos rojizos, grisáceos o azulados.

Neutralizar: Antes de simular los pelos, debes corregir el subtono residual utilizando la teoría del color. Por ejemplo, se usan modificadores naranjas para bases grises/azuladas, o modificadores verdes/oliva para bases rojizas.

Maquillar cejas es más fácil de lo que parece.|(ESPECIAL/CANVA)

Higienización: Es importante que puedas limpiar profundamente la zona para eliminar los restos de maquillaje o grasa epitelial.

Visagismo y Nuevo Diseño

Trazado: Dibuja la nueva forma respetando la anatomía del rostro.

Integración: Ten en cuenta que el nuevo diseño tiene que cubrir muy bien al pigmento viejo. Si quedan restos del antiguo tatuaje pues el resultado no se verá nada favorecedor.

Aprobación: Muestra el boceto al cliente antes de iniciar la fase invasiva.

Elección de Técnica y Ejecución (Técnica Híbrida)

Por otro lado, debes tener en cuenta que hacer trazos de pelo a pelo en una ceja tatuada no queda bien porque se pierde en la mancha del fondo. Lo que debes hacer es una técnica combinada o híbrida.

Microblading (Tebori): Realiza cortes finos y superficiales imitando la dirección natural del vello en los inicios y bordes para dar realismo. Mantiene el inductor a 90 grados respecto a la piel.

Microshading o Efecto Polvo (Dermógrafo): En esta técnica debes aplicar un sombreado suave de píxeles en el cuerpo y cola de la ceja. Esto camuflará por completo los parches o imperfecciones del color del viejo tatuaje.

Puede surgir que el tatuaje esté demasiado oscuro o mal hecho lo que se debe recomendar es una remoción previa.