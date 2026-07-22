Cómo hacer un peinado estilo Marilyn Monroe, look de moda que Belinda puso en tendencia: paso a paso

Belinda sorprendió con un nuevo look inspirado en Marilyn Monroe y confirmó el regreso de uno de los peinados más elegantes y favorecedores de todos los tiempos . Este estilo, destacado por la revista Vogue, apuesta por un bob corto y texturizado con máximo volumen, ondas suaves y movimiento natural, una combinación perfecta para quienes buscan un cambio sofisticado y lleno de glamour.

El bob corto al estilo Marilyn Monroe se caracteriza por su volumen en la raíz, ondas pulidas y puntas definidas que enmarcan el rostro. Además, para conseguir un resultado aún más fiel al ícono de Hollywood, puedes combinarlo con un tono rubio platino, aunque el peinado luce espectacular en cualquier color de cabello. ¿Cómo puedes hacerlo? Mira el paso a paso.

Belinda: paso a paso para hacer el peinado bob corto y texturizado al estilo Marilyn Monroe

Para comenzar, lava el cabello y aplica mousse para dar volumen. El secreto de este peinado comienza con una buena preparación del cabello. Después de lavarlo, retira el exceso de humedad con una toalla y aplica una pequeña cantidad de mousse desde la raíz hasta la mitad del cabello. Este producto ayudará a conseguir el volumen característico que convirtió a Marilyn Monroe en un referente de belleza. Una base con cuerpo es fundamental para lograr el efecto glamuroso de este bob corto.

Después de lavarlo, retira el exceso de humedad con una toalla y aplica una pequeña cantidad de mousse desde la raíz hasta la mitad del cabello. Este producto ayudará a conseguir el volumen característico que convirtió a Marilyn Monroe en un referente de belleza. Luego, seca el cabello levantando las raíces. Utiliza un cepillo redondo mediano para crear volumen desde el secado. Mientras aplicas calor con la secadora, dirige el cabello hacia arriba para elevar las raíces y aportar mayor dimensión. Este paso evita que el corte bob se vea plano y sin movimiento.

Luce un corte bob corto texturizado, al stilo de Belinda y Marilyn Monroe.|CANVA

Crea ondas suaves con una tenaza. Divide el cabello en varias secciones y trabaja mechón por mechón. Con una tenaza, enrolla secciones medianas alejándolas del rostro y mantén cada mechón entre cinco y ocho segundos antes de soltarlo. La clave está en evitar rizos demasiado marcados. El estilo de Marilyn Monroe se distingue por ondas suaves, amplias y llenas de movimiento.

Con una tenaza, enrolla secciones medianas alejándolas del rostro y mantén cada mechón entre cinco y ocho segundos antes de soltarlo. La clave está en evitar rizos demasiado marcados. Posteriormente, debes dejar enfriar los rizos. Permitir que las ondas se enfríen por completo ayudará a que mantengan su forma durante más tiempo. Live Journal recomienda esperar unos minutos antes de manipular el cabello para fijar mejor el peinado.

recomienda esperar unos minutos antes de manipular el cabello para fijar mejor el peinado. Este sencillo truco puede marcar la diferencia entre unas ondas que duran unas horas y un peinado que conserva su volumen durante todo el día.

Cepilla para crear las clásicas ondas de Hollywood. Una vez fríos los rizos, pasa un peine de dientes anchos o un cepillo suave. Verás cómo las ondas comienzan a unirse y adquieren el acabado elegante y pulido característico del viejo Hollywood. Este paso transforma los rizos individuales en las icónicas ondas glamorosas que hicieron famoso el look de Marilyn Monroe.

Ahora, define el flequillo y los mechones frontales. Si tienes flequillo largo o mechones que enmarcan el rostro, péinalos hacia un lado creando una curva suave sobre la frente. Las puntas deben dirigirse ligeramente hacia adentro para conseguir un efecto más femenino y sofisticado. Este detalle ayuda a suavizar las facciones y aporta un toque clásico al peinado.

Las puntas deben dirigirse ligeramente hacia adentro para conseguir un efecto más femenino y sofisticado. Este detalle ayuda a suavizar las facciones y aporta un toque clásico al peinado. Da un acabado moderno al bob texturizado. Para evitar que el peinado luzca demasiado rígido, separa algunas puntas con los dedos y aplica una pequeña cantidad de sérum. Esto aportará brillo, movimiento y un aspecto más actual. El objetivo es conservar la esencia vintage del look, pero con un acabado fresco y moderno que siga las tendencias actuales.

Esto aportará brillo, movimiento y un aspecto más actual. El objetivo es conservar la esencia vintage del look, pero con un acabado fresco y moderno que siga las tendencias actuales. Finalmente, fija el peinado sin perder movimiento. Con una capa ligera de spray fijador para mantener el volumen y las ondas durante más tiempo. Evita aplicar demasiado producto para que el cabello conserve su movimiento natural.

El resultado es un bob corto y texturizado elegante, femenino y lleno de glamour, inspirado en Marilyn Monroe y reinventado por Belinda. Este peinado favorece a distintos tipos de rostro y se perfila como una de las tendencias capilares más fuertes del momento.