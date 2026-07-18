Ser invitada o asistir a un baby shower no es significado de que gastarás mucho dinero o del que ya tenías apartado para otras necesidades, ya que tú misma puedes hacer un detalle hecho a mano que tendrá 3 finalidades: ser útil, personalizado y económico. Por lo anterior, estas 5 manualidades caseras te serán de gran ayuda para regalar, si es que con anterioridad hiciste los collares artesanales sin mucho presupuesto.

Los obsequios hechos a mano son una de las mejores opciones, ya que suelen convertirse en piezas y recuerdos duraderos, que es lo que se busca en esta ocasión. Es decir, que el regalo perdure en la vida del que será el recién nacido, a quien le puedes hacer esta manualidad estilo crochet paso a paso.

Las 5 manualidades para regalar en un baby shower

1. Ramo de ropa: Solo se necesitan bodys, calcetines, listones, papel de seda y una maceta o cubeta decorativa. Cada prenda se enrolla para simular una flor y se acomoda sobre palitos de madera. La mayoría de la ropa se puede adquirir a bajo costo en diferentes tiendas.

Qué regalar en un baby shower: 5 manualidades caseras sin gastar mucho dinero|IA

2. Álbum de recuerdos personalizado. Puede ser un pequeño libro con fotografías familiares, páginas decoradas y espacios para que los padres documenten el crecimiento del bebé durante sus primeros años.

3. Canasta con productos básicos: En lugar de comprar un arreglo costoso, se pueden reunir pañales, baberos, toallitas húmedas y una manta ligera dentro de una caja de cartón forrada con papel o tela. Sin duda será de gran ayuda a los padres durante las primeras semanas posteriores al nacimiento de su hijo.

4. Marco para la primera fotografía del bebé. Para ello, requieres de madera ligera, cartón rígido, pintura acrílica y adornos de papel. El objeto decorativo lo puede utilizar la familia los primeros días del nacimiento. Lo mejor de todo es que puedes hacerlo sin invertir mucho dinero.

5. Caja de cartas: El objetico es que familiares y amigos escriban mensajes, consejos o deseos que el niño podrá leer cuando crezca. Este proyecto solo requiere sobres, papel decorativo y una caja personalizada. Es un regalo que perdurará con el tiempo.