5 ideas para hacer organizadores de escritorio inspirados en los Saja Boys con cartón reciclado
Antes de tirar una caja de zapatos, mira todo lo que puedes crear si eres fan de los chicos de KPop Demon Hunters
Si eres fan de los Saja Boys de KPop Demon Hunters y quieres darle un toque original a tu espacio de estudio o trabajo, puedes crear organizadores de escritorio con materiales reciclados. Con cajas de zapatos, rollos de papel, cartón corrugado y un poco de pintura es posible hacer diseños prácticos inspirados en la estética del grupo, además de reutilizar materiales que ya tienes en casa.
Convierte el cartón reciclado en accesorios únicos de Saja Boys para tu escritorio
El cartón es un material fácil de cortar, pintar y decorar, por lo que resulta ideal para elaborar organizadores personalizados. Puedes utilizar los colores representativos de los Saja Boys, agregar ilustraciones, siluetas o detalles inspirados en sus personajes para crear accesorios funcionales que también decoren tu espacio.
- Organizador de cinco secciones inspirado en los integrantes. Aprovecha una caja rectangular y divídela con piezas de cartón para formar cinco compartimentos verticales. Pinta cada sección con un color diferente inspirado en Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby, y escribe el nombre de cada personaje en la parte frontal. Es perfecto para guardar cuadernos, carpetas, hojas o libretas.
- Cajonera secreta con estilo "Soda Pop". Transforma una caja de zapatos pequeña en una práctica cajonera utilizando cajitas de té o pequeñas piezas de cartón como cajones. Forra el exterior con papel negro brillante y añade detalles en colores neón o acabados tornasol para recrear la estética del videoclip "Soda Pop". Puedes utilizarla para guardar clips, notas adhesivas, gomas, memorias USB y otros objetos pequeños.
- Exhibidor para photocards y notas importantes. Recorta una base de cartón resistente y colócala en una posición inclinada. Después agrega pequeñas repisas escalonadas donde puedas exhibir tus photocards favoritas de los Saja Boys o colocar recordatorios, fotografías y notas importantes. Además de decorar el escritorio, mantiene tus objetos siempre a la vista.
- Portalápices cilíndrico tipo acordeón. Reúne varios rollos de cartón de papel higiénico o de cocina y pégalos sobre una base firme, alternando diferentes alturas para crear un diseño dinámico. Cúbrelos con papel decorativo en los colores del grupo y añade el logotipo o pequeños dibujos inspirados en los Saja Boys. Es ideal para organizar lápices, plumones, tijeras y reglas.
- Maletín organizador portátil. Con una caja de zapatos puedes fabricar un organizador fácil de transportar. Corta la caja por la mitad, crea divisiones internas con cartón reciclado y agrega una manija reforzada para moverlo con comodidad. Decora la tapa con ilustraciones, colores o elementos inspirados en los Saja Boys para darle un acabado personalizado y divertido.