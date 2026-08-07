5 ideas para hacer organizadores de escritorio inspirados en los Saja Boys con cartón reciclado

Si eres fan de los Saja Boys de KPop Demon Hunters y quieres darle un toque original a tu espacio de estudio o trabajo, puedes crear organizadores de escritorio con materiales reciclados. Con cajas de zapatos, rollos de papel, cartón corrugado y un poco de pintura es posible hacer diseños prácticos inspirados en la estética del grupo, además de reutilizar materiales que ya tienes en casa.

Convierte el cartón reciclado en accesorios únicos de Saja Boys para tu escritorio

El cartón es un material fácil de cortar, pintar y decorar, por lo que resulta ideal para elaborar organizadores personalizados. Puedes utilizar los colores representativos de los Saja Boys, agregar ilustraciones, siluetas o detalles inspirados en sus personajes para crear accesorios funcionales que también decoren tu espacio.

