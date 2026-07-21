6 ideas para convertir una caja de zapatos en un organizador de los Saja Boys

Las cajas de zapatos son uno de los materiales más versátiles para hacer manualidades, y si eres fan de los Saja Boys, puedes darles una segunda vida con diseños inspirados en la popular banda de KPop Demon Hunters. Solo necesitas algunos materiales básicos, recortes de tus personajes favoritos y ganas de personalizar tu espacio. Desde organizadores para photocards hasta alhajeros y estanterías decorativas, estas ideas son fáciles de hacer y le darán un toque aesthetic a tu habitación o escritorio.

Estas ideas pueden convertir una simple caja de zapatos en un increíble organizador de los Saja Boys

Antes de tirar esa caja de zapatos, imagina que puede convertirse en el rincón perfecto para guardar tus photocards, lightsticks o accesorios favoritos. Con un poco de creatividad, tendrás un organizador único que cualquier fan de los Saja Boys querría tener.

