6 ideas para convertir una caja de zapatos en un organizador de los Saja Boys
Si ya no sabes dónde guardar tus photocards, accesorios o figuras, hay una solución mucho más original de lo que imaginas. Solo necesitas una caja de zapatos y ganas de personalizarla con los personajes de KPop Demon Hunters.
Las cajas de zapatos son uno de los materiales más versátiles para hacer manualidades, y si eres fan de los Saja Boys, puedes darles una segunda vida con diseños inspirados en la popular banda de KPop Demon Hunters. Solo necesitas algunos materiales básicos, recortes de tus personajes favoritos y ganas de personalizar tu espacio. Desde organizadores para photocards hasta alhajeros y estanterías decorativas, estas ideas son fáciles de hacer y le darán un toque aesthetic a tu habitación o escritorio.
Estas ideas pueden convertir una simple caja de zapatos en un increíble organizador de los Saja Boys
Antes de tirar esa caja de zapatos, imagina que puede convertirse en el rincón perfecto para guardar tus photocards, lightsticks o accesorios favoritos. Con un poco de creatividad, tendrás un organizador único que cualquier fan de los Saja Boys querría tener.
- Maletín para guardar tus coleccionables. Corta la caja de zapatos por la mitad a lo largo y dobla los laterales hacia adentro para darle mayor resistencia. Aprovecha la tapa para fabricar divisiones internas y reforzar la estructura con cinta adhesiva. Forra el exterior con papel o vinilo negro y añade imágenes de Jinu, Abby, Mystery o el resto de los Saja Boys. Tendrás un práctico organizador para guardar photocards, figuras, pines o pequeños accesorios.
- Estantería para exhibir tus figuras. Recorta la parte frontal de la caja formando una abertura en diagonal para que el contenido quede visible. Con el cartón sobrante crea pequeños entrepaños horizontales. Pinta el interior con tonos metálicos, plateados o neón para darle un estilo inspirado en KPop Demon Hunters. Es perfecta para exhibir lightsticks, figuras o mini coleccionables.
- Cajonera secreta con compartimentos. Coloca la caja de manera horizontal y fabrica un cajón deslizable utilizando cartón del mismo tamaño. Después crea divisiones interiores con los restos de la tapa o tubos de cartón reciclados. Decora el exterior con el logotipo de los Saja Boys o ilustraciones de tus personajes favoritos para conseguir un organizador funcional y discreto.
- Organizador para maquillaje o papelería. Retira completamente la tapa y cubre toda la caja con vinilo negro, morado oscuro o papel decorativo. Después corta varias tiras de cartón y ensámblalas formando una rejilla para crear compartimentos individuales. Este diseño es ideal para brochas, maquillaje, marcadores, plumas o accesorios pequeños.
- Porta notas para el escritorio. Utiliza la tapa como base y desmonta el resto de la caja para crear un panel desplegable. Decóralo con un collage de los Saja Boys, fotografías, frases de la película y detalles en colores neón. Después añade pinzas, clips o pequeñas bolsas para colocar notas, fotografías y recordatorios.
- Alhajero inspirado en la Honmoon. Forra el exterior con tela de terciopelo negra o morada y cubre el interior con una tela suave para proteger las piezas.
Puedes decorar la tapa con pequeñas figuras, bordados o recortes inspirados en los Saja Boys para conseguir un alhajero elegante donde guardar anillos, collares, pulseras o cualquier objeto especial.