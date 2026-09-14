5 ideas para reutilizar las cajas de celulares y darles un nuevo uso

Las cajas de celulares suelen quedar guardadas durante meses o terminar en la basura cuando ya no cumplen su función original. Sin embargo, su tamaño y resistencia pueden convertirse en una alternativa útil para organizar distintos espacios del hogar.

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Antes de desecharlas, es posible aprovecharlas con algunas ideas sencillas que no requieren demasiado tiempo ni materiales. Desde soluciones para mantener objetos pequeños en orden hasta propuestas decorativas, estas cajas pueden transformarse y tener una nueva utilidad.

¿Cómo reutilizar las cajas de celulares?

Las cajas de celulares están fabricadas con cartón rígido y resistente, por lo que pueden aprovecharse para crear distintos objetos útiles y decorativos. Estas son cinco ideas para darles una segunda vida:

Organizador de escritorio o cajones

Puedes utilizar la base para guardar clips, cables, llaves, notas adhesivas o accesorios. También es posible agregar separadores de cartón para crear diferentes compartimentos.

Soporte para cargar el celular

Con una abertura para pasar el cable del cargador, la caja puede convertirse en una pequeña estación de carga que mantenga el teléfono en un solo lugar y los cables más ordenados.

Estuche para regalos

Por su estructura firme, puede reutilizarse como envoltorio para objetos pequeños como joyas, relojes o dulces. Además, puedes decorarla con papel, tela, pintura o listones.

Repisa decorativa

Al unir varias cajas y colocarlas sobre una pared, es posible crear pequeños espacios para exhibir plantas, figuras u otros objetos decorativos.

Alhajero personalizado

La caja también puede transformarse en un joyero. Puedes colocar fieltro o espuma en el interior para proteger anillos, pulseras y otros accesorios.

¿Cómo decorar cajas de celulares?

Las cajas de celulares pueden decorarse de diferentes maneras para convertirlas en objetos útiles y atractivos. Una opción es forrarlas con papel decorativo, tela, cartulina o fomi, según el acabado que se quiera conseguir. También se puede aplicar pintura acrílica y añadir detalles como cintas, stickers o pequeños adornos. Para un estilo más sobrio, se pueden elegir colores neutros y diseños simples. En cambio, los estampados y tonos llamativos permiten obtener un resultado más colorido. Antes de comenzar, es recomendable limpiar la superficie y asegurarse de que esté completamente seca. De esta manera, los materiales se adhieren mejor y el acabado final queda más prolijo.