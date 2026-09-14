¿Qué va a hacer Pedro Sola en La Granja VIP? El Tío Pepe explica cuáles son sus funciones como practicante

La espera por fin terminó y Pedro Sola ya forma parte oficialmente de La Granja VIP. Sin embargo, a diferencia de los Granjeros, él tendrá un rol de "practicante", lo que significa que tendrá varias responsabilidades y deberá aprender a trabajar en equipo con todos sus compañeros, para así garantizar que las tareas que le tocan se cumplan y que los animalitos estén bien cuidados.

Así lo explicó el Tío Pepe, que se dijo muy emocionado por esta experiencia, en especial porque es la primera vez que él tendrá un ayudante. Lo que sí les dejó claro a los famosos, es que su contribución será indispensable y tendrán que enseñarle todo lo necesario para que vaya ambientándose a las labores que hay en el día a día.

"Pedrito viene a aprender de ustedes. Todo lo que ya están aprendiendo, yo quisiera que pudieran verter ese conocimiento para que él se vaya empapando y vaya conociendo todas las actividades que hay en La Granja VIP", explicó el mayoral, pidiendo que se comprometieran para que las cosas salgan de maravilla.

Pedro Sola llega a La Granja VIP como practicante del Tío Pepe y los Granjeros lo reciben emocionados (VIDEO)

Así fue la divertida llegada de Pedro Sola a La Granja VIP

Aunque los Granjeros ya sabían que Pedrito Sola tendrá una participación especial en La Granja VIP Segunda Temporada, no tenían claro en qué momento llegaría ni cómo sería la convivencia con él. Por lo que cuando el Tío Pepe anunció que este sería su primer día como practicante, lo recibieron con aplausos y hasta le ayudaron a caminar mientras se acopla a andar en el exterior.

Pedro Sola llegó a La Granja VIP con un increíble atuendo de Granjero|ESPECIAL

Por su parte, el conductor de "Ventaneando" apareció con un look más que perfecto para convertirse en Granjero, luciendo un overol de mezclilla, una camisa de franela para el frío, un paliacate por si suda y un sombrero para protegerse del sol. Además, llegó con un lindo ramo de flores para poner en el altar que tienen a la Virgen de Guadalupe y dijo sentirse muy feliz por todas las aventuras que va a tener, aunque eso sí, dijo que para él el mundo de los animalitos es nuevo y piensa dar lo mejor.