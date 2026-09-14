La primera eliminación de La Granja VIP 2 finalmente llegó y dejó a Abigail Pak, conocida como “La Coreañera”, fuera de la competencia. La participante se convirtió en la primera eliminada de la temporada después de enfrentarse al voto del público junto con Manelyk González, Rafael Mercadante y Kevyn Contreras “El Bicolor”. Sin embargo, la noche estuvo lejos de centrarse únicamente en conocer quién abandonaría la granja. La gala retomó algunos de los conflictos que marcaron la primera semana, puso nuevamente a los nominados frente a cuestionamientos y terminó definiendo también quiénes tendrán que asumir el papel de peones durante los próximos días.

Así comenzó la primera eliminación de La Granja VIP

Los cuatro participantes que llegaron a la gala en riesgo fueron Manelyk González, Rafa Mercadante, Kevyn “Bicolor” y Abigail Pak. La placa había sufrido varios cambios durante la semana después de que María Karunna ganara el Juego de la Salvación y obtuviera el poder de La Traición. Karunna decidió salvar a Mónica Escobedo y colocar directamente a Manelyk en la zona de eliminación, una decisión que provocó uno de los primeros grandes enfrentamientos de la temporada. Después, Julio Camejo, en su papel de Capataz, utilizó su propio poder para enviar a La Coreañera a la placa.

La primera eliminación dejó de todo: así fue la INTENSA noche en La Granja VIP|La Granja VIP

De esta manera, la primera eliminación terminó enfrentando a cuatro perfiles muy distintos y dejó la decisión completamente en manos de la audiencia.

Manelyk volvió a estar en el centro de la polémica

Uno de los momentos más tensos de la gala ocurrió cuando Manelyk tuvo que responder a comentarios que Rafa Mercadante había realizado anteriormente sobre ella. La participante fue confrontada con declaraciones de su compañero que consideró despectivas. Manelyk negó las acusaciones y defendió su postura, mientras que Rafa tuvo oportunidad de explicar y matizar lo dicho. El intercambio se sumó a una semana en la que la relación entre varios habitantes ya había comenzado a complicarse.

La gala también contó con “El Corral de las Verdades”, segmento en el que los críticos lanzaron preguntas y cuestionamientos directamente a los participantes. Alfredo Adame consideró que Kevyn estaba en desventaja frente a sus compañeros nominados, mientras que Linet Puente cuestionó la actitud del comediante y señaló que el papel de víctima no le favorecía.

Kevyn y Rafa se salvan; Abigail queda fuera

Conforme avanzó la noche llegó uno de los momentos más esperados: conocer quiénes continuarían dentro de la competencia. Primero se confirmó que Manelyk y Rafa Mercadante continuarían en La Granja VIP. Esto dejó la definición final entre Kevyn “El Bicolor” y Abigail. Finalmente, el público decidió que La Coreañera fuera la primera eliminada de la segunda temporada.

La salida tuvo además un detalle particular: durante la semana Abigail había expresado en distintas ocasiones que quería abandonar el reality. Tras conocer el resultado, reconoció que no se sentía cómoda con el formato y agradeció las amistades y conexiones que logró construir.

¿Qué pasó después de la eliminación?

La noche todavía tenía decisiones pendientes. Con la salida de Abigail, 18 granjeros permanecen activos en la competencia, mientras continúa pendiente la incorporación de un participante más al elenco. Además, quedaron definidos los peones de la segunda semana. Los propios habitantes eligieron a Julio Camejo, Mario “Mono” Osuna e Ivonne Montero, mientras que el público sumó a Kunno. Ellos tendrán que encargarse de las labores más pesadas de la granja y recibirán menos alimento que el resto de los participantes.