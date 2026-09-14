Qué hacer con las tapas de garrafón: 4 ideas para darles uso en tu hogar

¿Sabías que las tapas de garrafón suelen ser materiales 100% reciclables? Así que en vez de tirarlas a la basura, puedes donarlas a diversas campañas de reciclaje con causa social, o, si lo prefieres, también puedes reutilizarlas para crear objetos verdaderamente útiles y funcionales para tu hogar que, sin duda, le darán un toque súper colorido a tu decoración. Aquí te compartimos 4 ideas creativas y fáciles de implementar.

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4 ideas fáciles y creativas para usar las tapas de garrafón en tu hogar

Si no quieres tirar las tapas de garrafón a la basura, y tampoco cuentas con un banco de tapas cercano, aquí te compartimos 4 ideas creativas y fáciles para darles un segundo uso en tu hogar.



Portarretratos: Los portarretratos son la opción ideal para darle un segundo uso a un sinfín de materiales, incluidas las tapas de garrafón. Para ello, solo necesitas una base de cartón, tu fotografía favorita y tapas de diversos colores y tamaños. Aquí te compartimos un ejemplo increíble:

Portarretratos con tapas de garrafón |Crédito: Imagen generada con IA Portavasos: ¿Quién dice que no se pueden crear artículos funcionales con simples tapas de plástico? ¡Reúne las tapitas que tengas en tu hogar y conviértelas en un portavasos sencillo y con mucho estilo. Solo necesitas un poco de silicón en frío y pegar las tapas siguiendo el patrón de tu preferencia y listo. Checa esta idea:

Portavasos con tapas de garrafón | Crédito: Imagen generada con IA Portallaves en la pared: ¿Harto de perder tus llaves? ¡Ya no más! Los portallaves en la pared son excelentes artículos para el hogar y qué mejor manera de aprovechar tu espacio que con uno hecho por ti mismo. Para ello, solo necesitas una base de cartón y unos cuantos ganchitos. Pega las tapas sobre la base y, posteriormente, agrega los ganchitos. Aquí un ejemplo:

Portallaves con tapas de garrafón | Crédito: Imagen generada con IA Lapicero: ¡También puedes crear un lapicero! Si bien esta idea funciona mejor con tapitas pequeñas de botellas de plástico, también puedes implementarla con las tapas comunes del garrafón de agua. Solo las tienes que ir pegando entre sí, hasta formar una especie de torre de la circunferencia y tamaño de tu preferencia. ¿Qué te parece esta inspiración?

Lapiceros con tapas de garrafón | Crédito: Imagen generada con IA

¡Llévalas a un banco de tapitas!

Si eres de los que prefieren no hacer ningún tipo de manualidades, lleva las tapas de tus garrafones y botellas de agua a un banco de tapitas. En México existen diversos sitios en los que se encargan de recolectar este tipo de material para financiar distintas causas sociales.