El ciclo escolar llegó a su fin y será hasta finales de agosto que los niños de educación básica regresen a las aulas. Es por ello que los padres tendrán un gran reto y ese es el de mantener entretenidos a sus hijos, encomienda que pueden lograr con estas manualidades para pequeños de entre 8 a 12 años para que no se aburran en estas vacaciones, como pueden ser estas 4 ideas de llaveros shaker de los Saja Boys.

Estas manualidades pueden fortalecer la concentración, la paciencia y la resolución de problemas entre los niños cursantes de primaria, pero lo mejor de todo es que son con objetos que muy seguramente tienes en casa, por lo que no tendrás que gastar mucho dinero y así podrás ahorrar para cuando sea el regreso a clases, tiempo en el que utilizarás las 4 ideas de stickers para decorar libros y cuadernos de KPop Demon Hunters para el regreso a clases.

Las manualidades para niños de 8 a 12 años

1. Macetas: Para este tipo de macetas puedes utilizar botellas de plástico recicladas. Para ello debes lavar los envases para que después tu hijo recorte la mitad y haga pequeños agujeros, a fin de que escurra el agua cuando se rieguen las plantas. Se pueden decorar con pinturas con acuarelas.

Manualidades para niños de 8 a 12 años: ideas para que no se aburran estas vacaciones|IA

2. Portalápices: Una lata, un tubo de cartón o una botella de plástico se puede convertir en un organizador para el escritorio. Para ello, se necesita pintura, pegamento y algunos accesorios como listones o stickers para decorarlo de la mejor manera.

3. Pulseras: Con hilos de colores y dijes, tu hijo puede crear pulseras únicas para regalar o que pueda intercambiar con amigos o familia. Esta manualidad ayuda a mejorar la coordinación, la paciencia y la concentración de los niños.

4. Cuadros decorativos: Para ello se necesita cartón, foami, papel de colores y silicón; se pueden elaborar cuadros en 3D con paisajes, animales, personajes o frases inspiradoras. Al terminarlos, servirán para decorar la habitación o regalar a un familiar.