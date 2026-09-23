5 ideas para reemplazar los cortineros de tu cuarto por una opción estética y hecha a mano
Los pequeños detalles hacen la diferencia en la decoración de un dormitorio y se puede empezar por cosas sencillas como quitar los cortineros clásicos.
Aunque suene increíble, las cortinas cada habitación impactan de forma directa con la vista del espacio y pueden ser una excelente alternativa para elevar la decoración de manera sutil. Por ejemplo, está la opción de cambiar los modelos clásicos de cortineros por diseños hechos a mano que se sientan mucho más acogedores y que tengan un toque personalizado inigualable que aporte textura y sofisticación a la vista.
Adiós a los cortineros aburridos: 5 modelos que harán que tu cuarto se vea precioso
Cortinas de crochet. En caso de que lo quieras renovar sean las cortinas directamente y prefieras algo hecho a mano, está la opción de hacer bordados con crochet para que cubran las ventanas. Solo necesitas tener las medidas exactas y definir la puntada que más se amolda a tu decoración. Lo mejor de todo es que podrás jugar con combinaciones de colores y patrones de estambres.
Tubo para cortinas con repisa incluida. Si buscas aprovechar todos los rincones de tu hogar, pero sin saturar las paredes, prueba con los cortineros que ya traen integrada una repisa en la parte superior, donde podrás poner plantas y fotografías. Puedes hacer esta pieza con una tabla de madera que no sea demasiado pesada y un tubo largo.
Transformar ropa reciclada para poner en los cortineros. Para remodelar un cuarto no siempre se necesita mucho dinero, ya que en realidad existen alternativas preciosas para reciclar la ropa y volverla parte de la decoración. Una idea que no falla, es darle un segundo uso a las capas y mantas para ponerlas como cortinas. Primero va una capa ligera que cubra y encima la prenda de manera horizontal para aportar calidez.
Ramas de madera para los cortineros. Entre las tendencias en decoración de interiores que están ganando fuerza en este 2026, el estilo rústico no pasa desapercibido gracias a la calidez que le brinda a los espacios. Y una de las mejores apuestas para implementarlo, son las ramas de madera utilizadas como cortineros. Para hacerlos manualmente, solo hay que limar bien toda la superficie y ponerle argollas para la tela.
Sábanas viejas como cortinas. Siguiendo con la técnica de transformar lo que ya no usas para que tu hogar se vea renovado, las sábanas viejas pero que están en excelente estado también son una gran idea para colocarse en los cortineros. Esto queda especialmente bien en las recámaras, pues los diseños combinarán con las paredes y hará que todo se sienta personalizado.