Ritual de la canela: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo el 1 de octubre de 2026

El ritual de la canela es una de las prácticas esotéricas más populares para comenzar el mes con la intención de atraer abundancia, prosperidad y dinero . Según distintas creencias, esta especia funciona como un símbolo de atracción y buena fortuna, por lo que muchas personas la utilizan el primer día de cada mes.

El próximo 1 de octubre de 2026 vuelve a ser una fecha señalada para quienes siguen este tipo de rituales. La razón es sencilla: en la tradición esotérica, el inicio de un nuevo mes representa una oportunidad para renovar intenciones, dejar atrás lo negativo y abrirse a nuevas oportunidades, así lo señala Mhoni Vidente mes con mes.

Ritual de Padme Vidente para que tus deseos se hagan realidad

¿Para qué sirve el ritual de la canela?

De acuerdo con Para Ti, a la canela se le atribuyen propiedades simbólicas relacionadas con la prosperidad, la abundancia y las energías positivas. Su ritual puede hacerse tanto para objetivos económicos como para cuestiones emocionales o personales.

Una de las versiones más conocidas consiste en colocar una pizca de canela en polvo en la palma de la mano derecha, situarse en la entrada de la casa y soplarla desde afuera hacia adentro mientras se visualiza la llegada de prosperidad. La publicación recomienda dejar el polvo durante el primer día del mes y después limpiar normalmente.

¿Por qué hacer el ritual de canela el 1 de octubre de 2026?

El 1 de octubre marca el comienzo de un nuevo ciclo mensual, por lo que dentro de estas creencias se considera un momento adecuado para establecer intenciones relacionadas con el dinero, el trabajo y la estabilidad.

Prepara todos los ingredientes para hacer el ritual de canela.|CANVA

Además, otros rituales de prosperidad difundidos por figuras como Mhoni Vidente también utilizan canela y recomiendan realizar ceremonias de limpieza y abundancia al comenzar un periodo nuevo. En su canal de YouTube recoge un ritual suyo para el 1 de enero que incluye canela en polvo y ramas de canela como elementos simbólicos de prosperidad. Puedes verlo completo a continuación:

Ritual de la canela para atraer dinero: paso a pasoSi

quieres seguir esta tradición el 1 de octubre de 2026, puedes colocar una pequeña cantidad de canela en tu mano, dirigirte a la entrada de tu casa y soplarla hacia el interior mientras formulas una intención positiva de abundancia. La clave, según estas prácticas, está en visualizar aquello que deseas atraer durante el nuevo mes.

Es importante señalar que el ritual de la canela no está sustentado por evidencia científica. Sus supuestos efectos sobre la abundancia, el dinero o las energías pertenecen al ámbito de las creencias populares, el esoterismo y las prácticas simbólicas.