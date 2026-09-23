¿A quién apoya Pablo Montero en La Granja VIP? Todos quieren convencerlo de hacer alianzas

La llegada de Pablo Montero a La Granja VIP Segunda Temporada movió todas las piezas del tablero, pues los Granjeros ya saben que les conviene tener aliados y están buscando la forma para convencerlo para que esté con ellos. Y aunque muchos se esperaban que inmediatamente se fuera del lado de Manelyk porque se conocen de tiempo atrás y porque también lo une un pasado a "La Bebeshita", parece que el cantante todavía no se decide y sigue escuchando las propuestas.

Al menos esto fue lo que ha demostrado en sus charlas con Niurka y Azalia, que son líderes de los dos grupos que ya se formaron y que están ansiosas por cerrar estrategias con él. Con la primera que habló fue con la llamada "mujer escándalo", que le explicó que del equipo contrario hay un "ensañamiento" y que por eso se están uniendo, por lo que empezarán votando en contra Julio Camejo y Pablo parecía estar de acuerdo.

Azalia le insiste a Pablo Montero para que se integre a su equipo en La Granja VIP

En las horas previas al Miércoles de Asamblea en La Granja VIP, Azalia y Manelyk ya están alistando su estrategia, pues buscan inclinar la tabla a su favor, en especial ahora que ya hay dos nominadas de su lado. Y para que no se sienta presionado a tomar una decisión, "La Negra" le explicó a Pablo Montero que le conviene ser su aliado porque eso significa que no se van a ir en su contra y hasta le aconsejaron empezar con el plan de darle puntos a los que tienen una participación floja.

"Te voy a decir cómo hemos basado nuestros votos: en las macetas, que son las personas que no aportan nada y también por los problemas que han habido. Tú llevas tres días y pend*j* no eres, te has dado cuenta de cómo está todo. Ya decidirás si tomas un bando, pero nosotros creemos que la únion hace la fuerza y si perteneces a un bando, nos vamos a cuidar. Si te quedas en tierra de nadie, corres más peligro", explicó la polémica Granjera.

Azalia y Manelyk quieren que Pablo Montero se una a su equipo en La Granja VIP|ESPECIAL

Como era de esperarse, este tema ya está causando furor en las redes sociales y el público ansía saber en qué equipo de La Granja VIP jugará Pablo Montero. Lo que es un hecho, es que los Granjeros volverán a dividirse y cada uno apoyará a los que sienten como más cercanos.